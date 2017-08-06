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На Донбассе продолжаются обстрелы со стороны боевиков – штаб АТО
Украинская сторона сообщает о продолжении единичных обстрелов со стороны поддерживаемых Россией боевиков на Донбассе.
«С полуночи российско-оккупационные группировки трижды открывали огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелецкого оружия по нашим позициям вблизи Авдеевки. На Луганском направлении преступники дважды применяли гранатометы в районе Новоалександровки. Также под гранатометный огонь попали украинские опорные пункты в Водяном на мариупольском направлении», – сообщает штаб украинской военной операции на Донбассе вечером 5 августа.
В группировке «ДНР» обвиняют украинскую сторону в обстреле накануне вечером западной околицы Донецка, из-за чего, по данным боевиков, был ранен один мирный житель. В группировке «ЛНР» утверждают, что ВСУ за прошедшие сутки девять раз нарушали «режим тишины», сообщает Радіо Свобода.
О прекращении огня на линии контакта стороны договаривались неоднократно. Согласно последним договоренностям, оно планировалось с 24 июля на время уборки урожая – до 31 августа.
До сих пор режим прекращения огня разу не соблюдался. При этом стороны каждый раз отрицают свою вину в нарушениях и обвиняют в провокациях друг друга.
Теги: Донбасс, АТО, боевики, обстрелы
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