Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

На Донбассе три человека погибли в результате взрыва в частном доме

06.08.2017 12:35
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
На Донбассе три человека погибли в результате взрыва в частном доме

В Марьинском районе Донецкой области, в ночь на воскресенье, в частном доме от взрыва ручной гранаты погибли 3 человека и 1 человек госпитализирован в горбольницу, сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям Украины.

"В с.Дачное Марьинского района 6 августа в 00.30 во дворе частного домохозяйства произошел взрыв ручной гранаты, в результате чего погибли 3 человека и 1 человек госпитализирован в городскую больницу", – говорится в сообщении на сайте ведомства в воскресенье утром.

Правоохранительными органами проводится расследование.

Источник: Сегодня



Теги: Донбасс, дом, взрыв, гибель
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх