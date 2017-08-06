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В соцсети заблокировали автора, который показал безжизненные улицы оккупированной Горловки
Горловчанина, который выложил в закрытой группе в Фейсбуке фотографии оккупированной Горловки, заблокировали из-за жалоб. 100 снимков родного города показал этот пользователь, при этом не комментируя своего отношения к политической ситуации. Кому-то очень не хочется, чтобы видели запустение и опустошенность некогда большого промышленного города.
Он просто показал улицы, дома, перекрестки города тем жителям, которые стали переселенцами и давно не наведывались в родной город. Фоторепортаж из Горловки вызвал бурю обсуждений в соцсети. Многие благодарили автора за фотоподборку города, но при этом отмечали, что сейчас он выглядит безжизненно и пусто.
На следующий день автора фотографий «забанили» в Фейсбуке. Предположительно, жаловаться на пользователя начали те, кому не понравилось, что Горловку показали такой, какая она сейчас на самом деле, без прикрас.
«Вочевидь не дуже сподобалася справжня Горлівка, без рожевих окулярів», «Конечно, они же " процветают". А тут нелицеприятные фото вылезли!», «Порядочные СМИ понимали, что человек даёт в закрытой группе, где довольно легко обнаружить чужака и не ссылались на него. не очень порядочные - опубликовали со ссылкой на него - сама видела. Хорошо, если всё закончится только баном. НЕЛЬЗЯ давать материалы из групп без согласования с человеком, который их давал», - комментирует такую ситуацию в Фейсбуке горловчане.
Источник: gorlovka.ua
Теги: Донбасс, Горловка, улица, соцсети
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