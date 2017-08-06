В соцсетях высмеяли министра «ДНР»: Тебе скучно и одиноко — приходи на прием

06.08.2017 14:30

Пользователи сети подняли на смех так называемого «министра иностранных дел ДНР» Наталью Никонорову.

Поводом для шуток стало намерения так называемого министра провести прием граждан в оккупированном Дебальцево. В связи с этим в Twitter опубликовали пикантные фото Никоноровой, которые она в свое время выложила в открытый доступ.

«В Киеве на Окружной и покраше «министры» стоЯт..», «Какой тариф встречи?», «Ошибка! Уберите в середине букву Т!!!», — пишут пользователи сети в комментариях.

Отметим, Никонорова является членом переговорной подгруппы по политическим вопросам на переговорах в Минске. С сентября 2006 по 2012 год работала помощником-консультантом народного депутата Святослава Пискуна.

Источник: pl.com.ua