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Архив - Донецкая область

ЖИТЕЛИ ПОКРОВСКА НЕ ХОТЯТ МОНЕТИЗИРОВАТЬ СУБСИДИИ

06.08.2017 20:30
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ЖИТЕЛИ ПОКРОВСКА НЕ ХОТЯТ МОНЕТИЗИРОВАТЬ СУБСИДИИ

Управление социальной защиты население призывает должников погасить долги по коммуналке. Иначе, по словам начальника УСЗН Ирины Бонзюх, получатели субсидии будут лишены этого блага на какое-то время.

"Осталась всего неделя, чтобы люди, а это около пятисот человек которые еще торопятся, пришли и погасили свои долги"  – прокомментировала Ирина Павловна.

Также УСЗН заканчивает процесс монетизации. «Мы должны положит на счета населения деньги, но наши люди не спешат открывать их», – говорит начальник Управления.

Чтобы расшевелить экономных, но ленивых граждан, сотрудники социальной службы обзванивают жителей и приглашают их для заполнения необходимых бумаг.

Источник: zi.dn.ua



Теги: Донбасс, субсидия, Покровск (Красноармейск), монетизация
 
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