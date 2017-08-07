- Открыта большая охота на боевиков: украинцам дали рекомендации21:00
- Разведка рассказала, что делают с мертвыми россиянами на Донбассе19:05
- В БАХМУТСКОМ РАЙОНЕ ЗАГОРЕЛСЯ ПОЛИГОН ОТХОДОВ15:05
- РФ отменила ограничение срока пребывания в стране для жителей ОРДЛО13:30
- ОБСТАНОВКА НА БЛОКПОСТАХ СЕГОДНЯ, 7 АВГУСТА11:15
- В Хорватію на відпочинок вирушили 86 дітей із прифронтової зони АТО - Жебрівський 21:34
- За последние три года убиты 17 правоохранителей Донецкой области, - Аброськин 20:50
- ЖИТЕЛИ ПОКРОВСКА НЕ ХОТЯТ МОНЕТИЗИРОВАТЬ СУБСИДИИ20:30
- На Донбассе боевики скрывают разворовывание топлива путем подделки документов, - разведка 19:30
- Перлина Приазов'я: Чому військові дії пішли на користь "Меотиді"15:31
Открыта большая охота на боевиков: украинцам дали рекомендации
Служба безопасности Украины в ближайшее время проведет в Северодонецке облаву на террористов
Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь полиции Луганской области Татьяна Погукай.
Так, по ее словам, в городе силовики будут проводить превентивные меры по противодействию террористической и диверсионной угрозам.
«Полиция обращается к жителям города не паниковать и соблюдать требования личной безопасности. Во время проведения мер не покидать без необходимости свои дома, соблюдать правила личной безопасности и обращения с подозрительными предметами, взрывоопасными веществами», — говорится в ее сообщении.
Погукай также призвала жителей, в случае получения информации о причастности неизвестных лиц к ДРГ или террористическим подразделениям боевиков, немедленно сообщать об этом в дежурные службы Управления СБУ в Луганской области и Главного управления Национальной полиции в Луганской области.
Одновременно с этим незаконная организация «ДНР» заявляет о проведении спецоперации «Ночной город» и задержании 650 человек в комендантский час на неподконтрольной Украине территории.
Источник: Politeka
Теги: Украина, Донбасс, Северодонецк, АТО, боевики
- Волонтер Касьянов: "Если в ходе войны ситуация на фронте значительно ухудшится, у нас может появиться свой Наполеон"
- В Авдеевке есть раненые и погибшие. ВИДЕО
- В зоне АТО погибли двое украинских бойцов, ранены четверо, - штаб
- Шкиряк пояснил кому разрешат пересекать линию разграничения
- Волонтер Касьянов о параде: "Зачем весь этот пафос, когда враг у ворот?"
- Украинские военные нашли на Луганщине «ничейный» беспилотник
- Открыта большая охота на боевиков: украинцам дали рекомендации21:00
- Разведка рассказала, что делают с мертвыми россиянами на Донбассе19:05
- В БАХМУТСКОМ РАЙОНЕ ЗАГОРЕЛСЯ ПОЛИГОН ОТХОДОВ15:05
- РФ отменила ограничение срока пребывания в стране для жителей ОРДЛО13:30
- ОБСТАНОВКА НА БЛОКПОСТАХ СЕГОДНЯ, 7 АВГУСТА11:15
- В Хорватію на відпочинок вирушили 86 дітей із прифронтової зони АТО - Жебрівський 21:34
- За последние три года убиты 17 правоохранителей Донецкой области, - Аброськин 20:50
- ЖИТЕЛИ ПОКРОВСКА НЕ ХОТЯТ МОНЕТИЗИРОВАТЬ СУБСИДИИ20:30
- На Донбассе боевики скрывают разворовывание топлива путем подделки документов, - разведка 19:30
- Перлина Приазов'я: Чому військові дії пішли на користь "Меотиді"15:31
- Украинский диссидент объяснил, как остановить войну на Донбассе22:00
- Банкиры объяснили причину обвала доллара21:48
- В СЕТИ ПОЯВИЛАСЬ СЕКРЕТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО IPHONE 821:35
- Руководство стадиона в РФ опозорилось из-за града21:20
- Открыта большая охота на боевиков: украинцам дали рекомендации21:00
- Саакашвілі заявив, що Польща та США не мають питань до його українського паспорта20:48
- Россия поставит в Крыму телевышку для глушения сигнала из Украины20:32
- Какой косметикой нельзя делиться20:16
- Нашелся украинец, который отомстит Джошуа за Кличко19:55
- Блогер: важливі підприємства знову віддають Фірташу, Ахметову і Коломойському19:38
- Щоденні звички, які провокують передчасне старіння22:15
- Какой косметикой нельзя делиться20:16
- Три "корисні" рослинні олії, які негативно впливають на організм19:20
- Чотири натуральних продукти, які відбілять ваші зуби15:55
- КАК УБЕРЕЧЬСЯ ОТ ОПАСНЫХ МАГНИТНЫХ БУРЬ13:55
- Украинцев косит инфекция: как защитить себя и близких12:47
- Як позбутися акне і прищів за допомогою банана12:15
- Что поможет избавиться от сухости и трещин на пятках08:55
- Напиток, который может защитить вас от множества заболеваний08:20
- 40 советов как спастись от жары без кондиционера07:33
- В Украину пришел страшный вирус. Под угрозой дети и старики
- Захарченко сделал странное заявление
- Ваших АТОшников закопаем: у бригады с Волыни отбирают землю и не пускают в город
- Знаки Зодиака, которым выпадают самые сложные испытания
- Какие максимальные пенсии получат украинцы после покращення
- Названы враги Украины. ВИДЕО
- В «ДНР» начали выпускать автобусы
- Довели: боевик "ДНР" подорвал себя и трех людей в части - разведка рассказала подробности
- Эксперт рассказал, как Трамп подарил Порошенко неожиданную «перемогу»
- В соцсетях высмеяли министра «ДНР»: Тебе скучно и одиноко — приходи на прием