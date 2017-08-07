Открыта большая охота на боевиков: украинцам дали рекомендации

07.08.2017 21:00

Служба безопасности Украины в ближайшее время проведет в Северодонецке облаву на террористов

Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь полиции Луганской области Татьяна Погукай.

Так, по ее словам, в городе силовики будут проводить превентивные меры по противодействию террористической и диверсионной угрозам.

«Полиция обращается к жителям города не паниковать и соблюдать требования личной безопасности. Во время проведения мер не покидать без необходимости свои дома, соблюдать правила личной безопасности и обращения с подозрительными предметами, взрывоопасными веществами», — говорится в ее сообщении.

Погукай также призвала жителей, в случае получения информации о причастности неизвестных лиц к ДРГ или террористическим подразделениям боевиков, немедленно сообщать об этом в дежурные службы Управления СБУ в Луганской области и Главного управления Национальной полиции в Луганской области.

Одновременно с этим незаконная организация «ДНР» заявляет о проведении спецоперации «Ночной город» и задержании 650 человек в комендантский час на неподконтрольной Украине территории.

Источник: Politeka