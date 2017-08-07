Разведка рассказала, что делают с мертвыми россиянами на Донбассе

07.08.2017 19:05

Российская Федерация продолжает цинично скрывать участие своих кадровых военных в боевых действиях на Донбассе.

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

"В частности, командование 3 отдельной мотострелковой бригады (Горловка) скрывает гибель военнослужащих разведывательной роты, которые подорвались на мине во время выполнения диверсионных действий. По решению руководства бригады, тела погибших были переодеты в гражданскую одежду и оставлены в лесополосе неподалеку от линии соприкосновения", – рассказали в разведке.

В свою очередь прибывшим из РФ родственникам погибших заявили, что их близкие никогда не служили в армии т.н. "ЛНР / ДНР", а военное командование "республик" к их гибели непричастно.

Таким образом, руководство российских оккупационных войск не только скрывает факт участия российских наемников и кадровых военных в боевых действиях, но и лишает семьи погибших материальной помощи в связи с потерей кормильцев", – подчеркнули в разведке.

Источник: http://from-ua.com