"Кремль проводит на оккупированных территориях испытания нового оружия", - глава Генштаба Муженко сделал тревожное заявление по Донбассу

08.08.2017 15:01

Россия проводит на Донбассе испытания своего современного вооружения. Об этом в интервью LIGA.net заявил начальник Генштаба Виктор Муженко.

По его словам, на оккупированных территориях, кроме оружия и боеприпасов, которые хранились на базах в РФ, присутствуют также и новые образцы. В частности, артиллерийские системы, реактивные системы, танки. "Мы говорим о том, что Донбасс является полигоном для испытаний современного российского вооружения.

Они там проводят его апробацию в боевых условиях. Например, мы имели опыт и боевые столкновения, когда применялись новые российские танки Т-72б3 и Т-90. Я уже не говорю о современных БПЛА и о средствах разведки", - сказал он. Кроме того, Муженко отметил, что террористы на данный момент могут получать технику не только через соответствующие пункты пропуска, а вообще через любой участок государственной границы по сети местных дорог, в том числе через "знаменитые гумкомвои".