- Военным в АТО частично разрешили пользоваться телефонами09:58
- Кровавые сутки в АТО - Украина понесла большие потери на Донбассе09:42
- В контактной группе рассказали, сколько боевики получили вооружения из России08:10
- Невосполнимая утрата: украинских воинов в перестрелке с террористами подвело собственное оружие, 2 человека погибли, много раненных07:51
- Угрозы Захарченко о планах обострения войны на Донбассе, которое боевики "ДНР" попытались скрыть07:29
- Сазонов: Захарченко знову анонсував загострення в зоні АТО, і я йому вірю21:58
- В КРАМАТОРСКЕ АВТОПЕРЕВОЗЧИКИ ШАНТАЖИРУЮТ ВЛАСТЬ18:40
- В так называемой "республике ДНР" внушают жителям временно оккупированных территорий, что Вооруженные силы Украины якобы готовят "наступление" на юге.15:50
- "Кремль проводит на оккупированных территориях испытания нового оружия", - глава Генштаба Муженко сделал тревожное заявление по Донбассу15:01
- Вражеская БМП, которая готовилась к штурму сил АТО, взлетела на воздух - двое боевиков "ДНР" уничтожены, трое были ранены во время взрыва - ГУР14:39
"Кремль проводит на оккупированных территориях испытания нового оружия", - глава Генштаба Муженко сделал тревожное заявление по Донбассу
Россия проводит на Донбассе испытания своего современного вооружения. Об этом в интервью LIGA.net заявил начальник Генштаба Виктор Муженко.
По его словам, на оккупированных территориях, кроме оружия и боеприпасов, которые хранились на базах в РФ, присутствуют также и новые образцы. В частности, артиллерийские системы, реактивные системы, танки. "Мы говорим о том, что Донбасс является полигоном для испытаний современного российского вооружения.
Они там проводят его апробацию в боевых условиях. Например, мы имели опыт и боевые столкновения, когда применялись новые российские танки Т-72б3 и Т-90. Я уже не говорю о современных БПЛА и о средствах разведки", - сказал он. Кроме того, Муженко отметил, что террористы на данный момент могут получать технику не только через соответствующие пункты пропуска, а вообще через любой участок государственной границы по сети местных дорог, в том числе через "знаменитые гумкомвои".
Теги: Донбасс, Российская Федерация, оружие, испытание, ДНР, ЛНР, Муженко
- На Донбасс из России перебросили подразделения снайперов
- Россия возит на оккупированный Донбасс вагонами оружие и деньги
- Провал сепаратизма в оккупированном Донбассе: боевики признали большие проблемы с "личным составом" и решили сделать из пенсионеров пушечное мясо
- Обвинения Украины в не соблюдении минских договоренностей со стороны РФ являются частью гибридной войны – Гройсман
- Украина в Минске требует от РФ отказаться от признания "паспортов ЛДНР", а от боевиков - от "конфискации" предприятий и установления "границы"
- Россия выделила деньги на повышение пенсий в ОРДЛО
- Военным в АТО частично разрешили пользоваться телефонами09:58
- Кровавые сутки в АТО - Украина понесла большие потери на Донбассе09:42
- В контактной группе рассказали, сколько боевики получили вооружения из России08:10
- Невосполнимая утрата: украинских воинов в перестрелке с террористами подвело собственное оружие, 2 человека погибли, много раненных07:51
- Угрозы Захарченко о планах обострения войны на Донбассе, которое боевики "ДНР" попытались скрыть07:29
- Сазонов: Захарченко знову анонсував загострення в зоні АТО, і я йому вірю21:58
- В КРАМАТОРСКЕ АВТОПЕРЕВОЗЧИКИ ШАНТАЖИРУЮТ ВЛАСТЬ18:40
- В так называемой "республике ДНР" внушают жителям временно оккупированных территорий, что Вооруженные силы Украины якобы готовят "наступление" на юге.15:50
- "Кремль проводит на оккупированных территориях испытания нового оружия", - глава Генштаба Муженко сделал тревожное заявление по Донбассу15:01
- Вражеская БМП, которая готовилась к штурму сил АТО, взлетела на воздух - двое боевиков "ДНР" уничтожены, трое были ранены во время взрыва - ГУР14:39
- Тoyota запатентовала механическую КП для "чайников"10:30
- “Ждите! Скоро тетки и дядьки из РФ с имперскими комплексами будут бить друг другу морду за гуманитарку США“ – российский режиссер Понасенков10:21
- Мадридский "Реал" завоевал Суперкубок УЕФА (ВИДЕО)10:10
- Военным в АТО частично разрешили пользоваться телефонами09:58
- Кровавые сутки в АТО - Украина понесла большие потери на Донбассе09:42
- В Финляндии при загадочных обстоятельствах пропали 37 украинцев, полиция отказывается их искать09:22
- Пусть все услышат: на росТВ прозвучало смелое заявление о будущем Украины. ВИДЕО09:01
- Комаровский: Вы убиваете своих детей и своих родителей08:46
- Саакашвили сообщил о российском гражданстве Климкина: появились неожиданные подробности о прошлом главы МИД Украины08:32
- В контактной группе рассказали, сколько боевики получили вооружения из России08:10
- Комаровский: Вы убиваете своих детей и своих родителей08:46
- Три причини відмовитись від чаю з цукром22:55
- Чем на самом деле вреден глютен22:16
- Что отдаем, то и получаем. О законе отражения19:25
- Які проблеми з обличчям викликає ваш телефон19:00
- Первый премьер-министр Украины Витольд ФОКИН: «Шахтеры — не «пыль под ногами», и зря на них батальоны пошли, зря высокопоставленный чиновник, за всю свою никчемную жизнь не сделавший полезного на копейку, заявил: «Петлю им на шею — приползут на коленях!».12:31
- Назван лучший напиток для омоложения организма07:48
- Щоденні звички, які провокують передчасне старіння22:15
- Какой косметикой нельзя делиться20:16
- Три "корисні" рослинні олії, які негативно впливають на організм19:20
- Организм начал отказывать: главарь "ДНР" бьет тревогу из-за ситуации в ОРДЛО
- "Путин сломался и испугался. Он готов реально отступиться от "ЛДНР", - Леонид Радзиховский
- Банкиры объяснили причину обвала доллара
- Саакашвили сообщил о российском гражданстве Климкина: появились неожиданные подробности о прошлом главы МИД Украины
- Что поможет избавиться от сухости и трещин на пятках
- Угрозы Захарченко о планах обострения войны на Донбассе, которое боевики "ДНР" попытались скрыть
- Главарь террористов "ЛНР" Плотницкий устроил массовую зачистку "идейных новороссов", которые приехали из РФ на Донбасс за "ру**ким миром": бывший пленный боевиков Руденко рассказал сенсационные подробности
- Синоптик рассказала, в каких регионах Украины ожидается похолодание
- Сазонов: Захарченко знову анонсував загострення в зоні АТО, і я йому вірю
- В "ДНР" на горловской шахте Ленина завалили копер и начали резать на металлолом