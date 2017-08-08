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Незаконные вооруженные бандформирования "ЛНР" испепеляют Новотошкосвское - по поселку выпущено 6 снарядов из 120-мм минометов

08.08.2017 11:32
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Незаконные вооруженные бандформирования "ЛНР" испепеляют Новотошкосвское - по поселку выпущено 6 снарядов из 120-мм минометов

Штаб АТО обнародовал информацию о нарушениях режима прекращения огня на луганском и приморском направлении со стороны бандформирований "Л/ДНР".

Сообщается, что на луганском направлении боевики "ЛНР" использовали запрещенные минометы калибра 82 мм в ходе обстрелов Крымского и Трехизбенки. Около 22:00 террористы выпустили 6 мин калибра 120 мм по позициям Вооруженных сил Украины в районе Новотошковского.

Также на приморском направлении боевики "ДНР" били из минометов и гранатометов по укреплениям ВСУ в Новомихайловке, Чермалыке и Водяном. Известно, что именно в результате гранатометного обстрела опорного пункта АТО в районе Талаковки двое украинских бойцов получили ранения.



Теги: Донбасс, ДНР, ЛНР, АТО, боевики, ВСУ, обстрелы
 
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