Под Мариуполем обнаружен российский корабль

08.08.2017 08:50

Пограничники Мариупольский отряда морской охраны в Азовском море в 10 милях от берега обнаружили движение неизвестного судна.

Как сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины, на запросы судно не отвечало, поэтому в готовность сразу привели катерную группу. В результате дальнейшей проверки данное судно идентифицировано, как рыболовный сейнер под флагом РФ. Его капитан сообщил, что в море судно находится с целью научного вылова. Вскоре на борт судна высадилась обзорная группа, которая вышла из пункта базирования для проведения проверки. Нарушений при осмотре не обнаружено.