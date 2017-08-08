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Сводки Штаба АТО: гибель украинского военнослужащего, условное перемирие и отказ России от своих солдат на Донбассе
Российское военное командование и террористические группировки "Л/ДНР" всячески пытаются скрыть факты присутствия кадровых военнослужащих РФ на Донбассе, лишая их семьи права получить пособие по утрате кормильца в случае их гибели. Ситуация на востоке Украины стабилизировалась, хотя о полном прекращении огня речь пока не идет, сообщает "Диалог.UA", ссылаясь на вечернюю сводку Штаба АТО.
Как говорится в сообщении, сегодня в течении дня количество обстрелов со стороны боевиков уменьшилось. Украинские военные связывают это с тем, что террористы опасаются возникновения пожаров в результате сильной жары, в которых местное население может обвинить оккупационные власти.
В районе Широкиного террористы сделали два выстрела из миномета 120-го калибра. Под гранатометный обстрел попали украинские бойцы неподалеку от Невельского в Донецкой области. От вражеской пули снайпера погиб один украинский военнослужащий, защищавший родину вблизи Марьинки.
В то же время украинская военная разведка докладывает об увеличении количества кадровых российских военных на стороне террористов. Этот факт и российское военное командование и сами террористы пытаются тщательно скрыть, выдавая погибших российских военных за мирных жителей, к смерти которых боевики не имеют отношения. "Так, недавно командование так называемой 3-й отдельной мотострелковой бригады, оккупировавшей Горловку, цинично пыталось скрыть гибель своих боевиков, которые подорвались на мине во время диверсионных действий.
По решению руководства бригады, тела погибших переодели в гражданскую одежду и оставили в лесополосе, недалеко от линии соприкосновения", - говорится в сообщении Штаба. При этом родственникам погибших доказывают, что военные не проходили службу на Донбассе. Таким образом семьи погибших не только лишают возможности нормально похоронить умерших, но и права получить пособие по утрате кормильца.
Теги: Донбасс, Российская Федерация, ГРУ, ДНР, ЛНР, АТО, ВСУ, обстрелы
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