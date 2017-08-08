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"У обдр****цев большие потери: несколько 200-х, более десяти 300-х", - Мысягин рассказал об уничтожении "Муравейника" "ДНР" на Светлодарской дуге

08.08.2017 10:48
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"У обдр****цев большие потери: несколько 200-х, более десяти 300-х", - Мысягин рассказал об уничтожении "Муравейника" "ДНР" на Светлодарской дуге

Накануне неизвестная "третья сила" ликвидировала пулеметные точки боевиков “ДНР”, с которых они несколько тысяч раз обстреливали позиции сил АТО, убили девушку-медика и нескольких военных. Об этом сообщил волонтер Юрий Мысягин, передает “Диалог.UA”.

По его информации, несколько дней назад на Светлодарской дуге наемники установили на позиции "Муравейник'' пулеметы калибра 12,7-мм.

Прошлым летом во время тяжелых боев за эту позицию погибли трое защитников Украины. По позициям ВСУ из этой точки много тысяч раз открывали огонь.



Теги: Донбасс, ДНР, АТО, боевики, потери, ВСУ, обстрелы, Светлодарская дуга
 
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