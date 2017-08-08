В КРАМАТОРСКЕ АВТОПЕРЕВОЗЧИКИ ШАНТАЖИРУЮТ ВЛАСТЬ

08.08.2017 18:40

В Краматорске автоперевозчики не спешат подписывать договора с горисполкомом из-за несогласия с некоторыми пунктами.

Мэр города Андрей Панков считает такие действия шантажом, и подчеркивает необходимость сохранить все условия конкурса.

В течение двух месяцев рабочая группа составляла условия конкурса с учетом всех замечаний и пожеланий граждан. В итоге, победителями конкурса стали АТП-11410, ЮМВОСА и ТТУ, некоторые из которых затягивают с подписанием договоров.

Напомним, что в начале августа краматорчанам сообщили о том, что с 4 числа все автоперевозчики обязаны будут обеспечить бесплатный проезд в маршрутках и автобусах для всех льготников. Однако на деле это не произошло из-за отсутствия подписанных договоров.

Мэр города Андрей Панков заявил, что отклонений от условий конкурса не будет. Если в ближайшее время документы не подпишут, будет проведен второй конкурс, в котором не смогут принять участие те, кто сейчас не заключил договора.

Сами перевозчики заявляют, что имеют полное право в течение 20 дней изучать условия и корректировать их.

Источник: http://zi.dn.ua