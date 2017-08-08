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Архив - Донецкая область

В так называемой "республике ДНР" внушают жителям временно оккупированных территорий, что Вооруженные силы Украины якобы готовят "наступление" на юге.

08.08.2017 15:50
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В так называемой "республике ДНР" внушают жителям временно оккупированных территорий, что Вооруженные силы Украины якобы готовят "наступление" на юге.

В так называемой "республике ДНР" внушают жителям временно оккупированных территорий, что Вооруженные силы Украины якобы готовят "наступление" на юге.

Главарь "ДНР" Александр Захарчено анонсировал некое "обострение" на линии разграничения сторон на Донбассе. Об этом пишут сепаратистские ресурсы. 

"Я думаю, что обострение в ближайшее время будет", — заявил он. По словам Захарченко, силы АТО якобы усиливаются на линии фронта, "завозят боеприпасы и личный состав" в район Светлодарской дуги.



Теги: Донбасс, ДНР, АТО, ВСУ, Захарченко, наступление, Светлодарская дуга
 
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