Для Гааги: боевики “ДНР” дважды обстреляли бойцов АТО “Градом” – признание

09.08.2017 12:38

Утром 9 августа боевики “ДНР” дважды накрыли огнем из РСЗО “Град” украинских военных в зоне проведения АТО. Инцидент произошел около 07:00. Соответствующее признание было опубликовано в соцсетях, передает “Диалог.UA”.

“Люби друзи. Несмотря на почти безоблачное небо, 15 минут назад над украинскими артиллеристами прошел град. Два раза. Чудо природы, наверное. Таки, доброе утро”, - написал Натан Донецкий и Анатолий Гелюх.

Район обстрела не указан. Напомним, согласно минским соглашениям РСЗО “Град” и другая тяжелая артиллерия должна быть отведены от линии соприкосновения.