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Кровавые сутки в АТО - Украина понесла большие потери на Донбассе
Украина снова понесла тяжкие потери на Донбассе: вчера во время боевых сражений не стало трех военных, восьмеро ранены, один боец АТО получил боевую травму. Во второй половине 8 августа в зоне АТО наметилась очередная фаза эскалации противостояния. После 18:00 террористы активизировали обстрелы позиций ВСУ, используя “отведенное” вооружение.
По данным штаба АТО, вечером больше всего нарушений произошло на юге Донецкой области. Здесь во время минометного обстрела уничтоженного “российской гуманитаркой” поселка Широкино ранения получил один военный, во время провокации вблизи Водяного еще один украинский защитник получил смертельное ранение, передает “Диалог.UA” .
Кроме этого оккупанты терзали обстрелами Талаковку, Красногоровку и Чермалык. На традиционно более спокойном направлении – луганском – вчера так же зафиксировали эскалацию. Так, из минометов 120-мм террористы обстреляли Новотошковское, а Золотое, Троицкое и Новозвановку обстреливали из вооружения БМП, пулеметов и стрелкового оружия.
Вечером накануне еще один боец АТО был ранен под Новоалександровкой. На донецком направлении лидером антирейтинга по количеству обстрелов долгое время остается Авдеевка и окрестности шахты “Бутовка”. В штабе отмечают, что практически каждая провокация наемников получала ответ со стороны ВСУ. В данный момент потери боевиков уточнются. Всего за минувшие сутки боевики 28 раз обстреляли ВСУ.
Теги: Донбасс, ДНР, ЛНР, АТО, боевики, потери, ВСУ, обстрелы
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