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Архив - Донецкая область

На Светлодарской дуге подразделение "ДНР" подорвалось на минном поле ВСУ: волонтер Мысягин рассказал о тяжелых потерях боевиков

09.08.2017 15:02
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На Светлодарской дуге подразделение "ДНР" подорвалось на минном поле ВСУ: волонтер Мысягин рассказал о тяжелых потерях боевиков

Боевое подразделение террористов "ДНР" попыталось осуществить продвижение на позиции ВСУ на Светлодарской дуге, однако наткнулось на минное поле, установленное саперами сил АТО. В результате подрыва двое боевиков "ДНР" убиты, еще трое ранены.

Об этом сообщает dialog.ua с ссылкой на собственную страницу в соцсети волонтера Юрия Мысягина. Он отметил, что украинские инженеры и саперы на контролируемых ВСУ позициях оставили несколько "подарков" для террористов, на которые и наткнулись боевики в попытке разведать позиции сил АТО на Светлодарской дуге.



Теги: Донбасс, мина, ДНР, АТО, боевики, ВСУ, подрыв, Светлодарская дуга
 
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