ОБСТАНОВКА НА БЛОКПОСТАХ СЕГОДНЯ, 8 АВГУСТА

09.08.2017 11:39

Пограничники Украины сегодня утром 8 августа сообщают, что контрольно-пропускные пункты на линии разграничения работают в обычном режиме, но Мариупольское направление несколько нагружено. Сами водители говорят о сложной обстановке на «нулевом» блокпосту и на Еленовке.

На КПВВ сегодня утром на въезде-выезде по данным Госпогранслужбы находилось следующее количество транпорта:

КПВВ «Майорск» — 20/150

КПВВ «Марьинка» — 100/80

КПВВ «Новотроицкое» — 50/50

КПВВ «Гнутово» — 30/10

По сообщениям водителей, из Горловки едет до 50 машин.

Плохое движение на нулевом блокпосту, там собралась длинная колонна транспорта.

В социальных сетях появилось сообщение от очевидцев, что на Еленовке в сторону Мариуполя направляются 50 автомобилистов льготной категории, и 200 обычной.

В сторону Донецка движется 40 автомобилей. Очевидцы сообщают, что очередь в направлении Донецк — Курахово около 70 машин. На нулевом блокпосту много водителей, в два ряда, и льготники. На посту «Каргил» в сторону Донецка едут 30 автомобилей.

За прошлые сутки

По сообщениям пограничников за прошлые сутки линии разграничения пересекло 33 тысячи человек и почти 5 тысяч транспортных средств.

Вчера на блокпосту Майорск пограничники выявили в автомобиле KIA, направляющегося на неподконтрольную территорию, партию кофе и запчасти для автомобиля. Товар общей стоимостью 24 тыс. грн передали в полицию.

На КПВВ Марьинка обнаружили поддельный номер на мотоцикле «Yamaha», следовавший из Украины на неподконтрольную часть.

Источник zi.dn.ua