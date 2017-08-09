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ОБСТАНОВКА НА БЛОКПОСТАХ СЕГОДНЯ, 8 АВГУСТА
Пограничники Украины сегодня утром 8 августа сообщают, что контрольно-пропускные пункты на линии разграничения работают в обычном режиме, но Мариупольское направление несколько нагружено. Сами водители говорят о сложной обстановке на «нулевом» блокпосту и на Еленовке.
На КПВВ сегодня утром на въезде-выезде по данным Госпогранслужбы находилось следующее количество транпорта:
КПВВ «Майорск» — 20/150
КПВВ «Марьинка» — 100/80
КПВВ «Новотроицкое» — 50/50
КПВВ «Гнутово» — 30/10
По сообщениям водителей, из Горловки едет до 50 машин.
Плохое движение на нулевом блокпосту, там собралась длинная колонна транспорта.
В социальных сетях появилось сообщение от очевидцев, что на Еленовке в сторону Мариуполя направляются 50 автомобилистов льготной категории, и 200 обычной.
В сторону Донецка движется 40 автомобилей. Очевидцы сообщают, что очередь в направлении Донецк — Курахово около 70 машин. На нулевом блокпосту много водителей, в два ряда, и льготники. На посту «Каргил» в сторону Донецка едут 30 автомобилей.
За прошлые сутки
По сообщениям пограничников за прошлые сутки линии разграничения пересекло 33 тысячи человек и почти 5 тысяч транспортных средств.
Вчера на блокпосту Майорск пограничники выявили в автомобиле KIA, направляющегося на неподконтрольную территорию, партию кофе и запчасти для автомобиля. Товар общей стоимостью 24 тыс. грн передали в полицию.
На КПВВ Марьинка обнаружили поддельный номер на мотоцикле «Yamaha», следовавший из Украины на неподконтрольную часть.
Источник zi.dn.ua
Теги: Донбасс, Марьинка, пограничники, Новотроицкое, блокпост, Майорск, Гнутово, КПВВ
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