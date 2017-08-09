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Архив - Донецкая область

У Захарченко рассказали о "захвате" 73% Донбасса, подконтрольного Украине: появились цифры пропагандистского наступления террористов

09.08.2017 13:21
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У Захарченко рассказали о "захвате" 73% Донбасса, подконтрольного Украине: появились цифры пропагандистского наступления террористов

Террористы "ДНР" из так называемого "министерства связи" рассказали, сколько именно людей на подконтрольной Украине территории подвержено воздействию пропаганды российских и "республиканских" СМИ. Стало известно об охвате 73% местного населения. Информацию об этом сообщил нардеп и координатор группы "ИС" Дмитрий Тымчук.

Эти данные у Захарченко собрали согласно так называемой программе "по воссоединению народа Донбасса". Полученные в результате опроса около 3000 жителей Донецкой области говорят о 73% активно смотрящих российские телеканалы и пропаганду террористов. Тымчук не стал комментировать точность этих данных, однако волонтеры сообщают об угрожающе высоком уровне воздействия российской пропаганды на жителей украинского Донбасса.



Теги: Россия, Донбасс, опрос, пропаганда, ДНР, Захарченко, террористы, Тымчук
 
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