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Уже год, как не могут найти: в "ДНР" похищен важный свидетель беспредела боевиков и "глава народного ополчения Донецка", лично принимавший участие в пытках пленных, Роман Соколенко. ВИДЕО
Соколенко не могут найти уже год, он пропал в 2016-м. Так называемый "глава народного ополчения Донецка" был похищен вместе с товарищами. В момент когда они находились в районе кооперативных гаражей Калининского района оккупированного города, к ним подъехали люди в камуфляже на военной машине и увезли их в неизвестном направлении. С тех пор о пропавших ничего не известно, сообщает "Диалог.UA".
Об истории с пособником боевиков "ДНР" в Facebook сообщил луганский блогер Иван Жеведь. Предполагается, что Соколенко после похищения могли вывезти на территорию РФ, чтобы окончательно запутать следы.
Послужной список Романа Соколенко более чем интересен. Он мастер спорта международного класса по боксу, чемпион Украины 1995-1997 годов. Около года работал помощником начальника отдела международных связей Госдумы РФ при Либерально-демократической партии России, лидером которой является Жириновский. Окончил Донецкий госуниверситет управления, с февраля 2005 по ноябрь 2006 годов возглавлял Добропольскую райорганизацию Республиканской партии Украины.
Более того, пропавший Соколенко имеет непосредственное отношение к отрядам вольного казачества Украины, где получил должность так называемого верховного наказного атамана Донецкой области. Но особого внимания заслуживает его деятельность с ноября 2013 года, после того как пособник сепаратистов примкнул к движению "освободителей" Донбасса, вылившееся в террористическую "ДНР".
Именно Соколенко так называемый "народный губернатор" Губарев назначает "руководителем" "народного ополчения Донбасса", а уже в апреле 2014 года Соколенко был провозглашен членом "правительства" донецких террористов. Когда Губарев был арестован, в "народном ополчении" началась грызня "за портфели", в результате чего Соколенко удается занять ключевую должность.
Расцвет деятельности Соколенко приходится на апрель - май 2014 года, когда в оккупированном Донецке крупным ходом шел "отжим" автомобилей и прочего имущества людей, которые потом с легкой руки Соколенко и ему подобных объявлялись агентами "Правого сектора". Потом стало известно, что Соколенко продал несколько "отжатых" дорогих иномарок, а деньги спрятал. Также Соколенко был причастен к пыткам пленников, которые на тот момент содержались в подвалах захваченной боевиками Донецкой ОГА.
Известно, что он, в частности, получал удовольствие от избиения плененного журналиста из Луцка Сергея Шаповала. "Лавочка закрылась" после того, как к власти пришел террорист Захарченко, над такими как Соколенко сгустились тучи, и творить беспредел стало не так легко, как это было раньше. Поскольку теперь пришлось уступать место банде торговца окорочками Александра Захарченко.
Так называемые "лидеры первой волны сепаратизма" в "ДНР" впали в немилость, возможно, именно поэтому Соколенко бесследно пропал. И о нем уже как год не удается найти хоть какой-то информации, проливающей свет на похищение.
Теги: Донецк, Донбасс, похищение, пытки, ДНР, боевики, Захарченко
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