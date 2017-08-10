Мать-переселенка из Горловки, бросила ребенка на попечение незнакомой женщине

10.08.2017 15:29

В полицию позвонила женщина, на руках у которой оказался брошенный ребенок. Она объяснила правоохранителям, что мать оставила ребенка, а сама пошла «по делам».

Как выяснилось, мать неоднократно попадала в поле зрения правоохранителей. Она переселенка из Горловки, и несколько лет назад ее лишили родительских прав относительно старшего ребенка. Переехав в Краматорск, женщина снова родила, но не уделяла должного внимания дочери.

В апреле этого года, горе-мать обвинялась в невыполнении родительских обязанностей, но она обещала исправиться. Вчера, когда полицейские пытались связаться с матерью, она находилась в состоянии алкогольного опьянения.

Относительно женщины снова будет составлен административный акт, а также будет подниматься вопрос о лишении ее родительских прав, - полиция Донетчины.

Источник Трибун.