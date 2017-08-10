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Обстрелы, огненные волны и гибель «Муравейника»
Кроме огня из стрелкового оружия, гранатомётов, миномётов, а порой и чего-то потяжелее, оккупанты Донбасса стали в августе использовать и «живой огонь». Они поджигают высушенную летним зноем траву и под её прикрытием атакуют позиции сил АТО. И получают при этом достойный отпор.
Трагедии у Марьинки
С начала августа боевики заметно снизили обстрелы. В среднем их - около 25 в сутки (было и 18, и 38). Некоторые дни на позициях ВСУ в зоне АТО и вовсе прошли без потерь. Но были, конечно, и «чёрные дни». Два трагических происшествия случились у Марьинки, где 7 августа снайпер убил украинского воина, а 8-го - во время огневого противостояния вышло из строя и разорвалось орудие, в результате чего двое украинских военных погибли, пятеро получили ранения.
На донецком направлении под ударами оказывались позиции ВСУ вблизи Авдеевки, шахты Бутовка, Пески, Луганского, Невельского.
На мариупольском направлении огонь ведётся у Водяного, Широкино (там оккупанты даже применяли «Грады»), Павлополя, Новотроицкого, Новомихайловки, Чермалыка, Талаковки, Марьинки, Красногоровки.
На луганском направлении враг атакует у Крымского, Новоалександровки, Новотошковского, Новозвановки, Станицы Луганкой, Золотого, Трехизбенки, Троицкого.
Под прикрытием пламени
Учитывая сильную жару, всё чаще боевые действия оборачиваются пожарами. Пылают поля, горят леса, дома.
Одно из огненных ЧП произошло на этой неделе в окрестностях села Новоалександровка, недалеко от города Попасная (подконтрольная часть Луганщины). Украинская сторона Совместного центра по координации и контролю за прекращением огня на Донбассе сообщает, что со стороны позиций незаконных вооружённых формирований ОРЛО (отдельные районы Луганской области - неподконтрольная Украине территория) подошла «волна огня», стелющаяся по сухой траве. Пламя стало быстро распространяться в направлении жилых и хозяйственных зданий населённого пункта.
В результате изменения направления ветра пожар охватил большую площадь. Под угрозой оказалось всё село, отмечается в сообщении СЦКК.
«Во время тушения пожара в районе улицы Садовой около 13:00 со стороны НВФ ОРЛО было зафиксировано нарушение режима прекращения огня. Боевики открыли неприцельный огонь из крупнокалиберных пулемётов, а их снайперы совершили несколько выстрелов в направлении места, где работал пожарный расчёт и мобильная резервная группа», - отмечается в сообщении.
Окончательно справиться с пожаром удалось ближе к 18:00. Среди местных жителей никто не пострадал, жилые и хозяйственные постройки удалось защитить от огня.
Ещё об одном случае применения боевиками огня как прикрытия для обстрелов (на этот раз - на Светлодарской дуге) рассказал волонтёр Юрий Мысягин. Также волонтёр сообщил, что на Светлодарской дуге недавно удалось уничтожить вражескую позицию под названием «Муравейник», откуда оккупанты не раз творили беды из пулемётов и гранатомётов.
Боевики анонсировали обострение
На этой неделе главарь пророссийской группировки «ДНР» Александр Захарченко заявил, что обострение ситуации на линии соприкосновения сторон в Донбассе может начаться в ближайшее время.
В Генеральном штабе Вооружённых сил Украины в случае обострения на фронте допускают изменение формата антитеррористической операции, которая с апреля 2014-го проводится на Донбассе, на что-то более серьёзное.
Ранее волонтёр, воевавший в зоне проведения АТО, руководитель благотворительного фонда «Мир и Ко» Мирослав Гай отмечал, что боевики «Л-ДНР» их российские кураторы готовят «кровавую провокацию» в Донбассе.
Комментируя заявление т.н. заместителя командующего оперативным командованием «ДНР» Эдуарда Басурина (тот обвинил украинских силовиков в якобы подготовке «провокации для СМИ в районе подконтрольной Киеву Красногоровки с псевдожертвами среди мирного населения»; по словам боевика, «для видеофиксации постановки работают несколько съёмочных групп различных телеканалов, в том числе, из США»), Мирослав напоминает, как во время трагедии с «Боингом» МН-17 (17 июля 2014 года в небе над селом Грабово - Шахтёрский район Донецкой области, подконтрольный на тот момент пророссийской группировке «ДНР» - был сбит самолёт Boeing-777 «Малайзийских авиалиний», выполнявший рейс Амстердам - Куала-Лумпур; в результате погибли 298 человек; пассажирами рейса были граждане 10 стран; собрана масса доказательств виновности в происшедшем кадровых военных РФ, которые произвели выстрел из установки «Бук» - прим. ред.) пророссийские СМИ и боевики в соцсетях писали, что сбили транспортник, а также, что «Боинг» «был забит трупами заранее».
«Теперь они начали разгонять новую ужасную тему. О том, что ВСУ ездят с рефрижераторами по зоне АТО и собираются подбросить множество трупов для имитации обстрелов мирных жителей и населённых пунктов террористами РФ», - пишет Гай.
По его мнению, это означает, что «готовится кровавая провокация от российско-террористических войск».
Оккупанты взрываются и переодеваются
По информации Главного управления разведки Минобороны Украины, подтверждённые потери противника за прошедшую неделю составили: 11 погибших оккупантов и 34 - раненых.
Недавно несколько оккупантов из состава так называемой 3-й отдельной мотострелковой бригады (базируется в оккупированной Горловке, «армия» террористической группировки «ДНР») подорвались на мине во время выполнения диверсионных действий. Погибшие были гражданами России. Вражеское командование распорядилось переодеть мёртвых оккупантов в гражданское, тела спрятать в лесополосе... Прибывшим родственникам объявили, что погибшие никогда не служили в «армии» «ДНР».
«Таким образом противник пытается скрыть очевидные факты участия российских граждан в боевых действиях на Донбассе против наших войск. Также родственники бесславно погибших оккупантов не получат никакой материальной компенсации, поскольку российские генералы руководствуются сталинским принципом «Нет человека - нет проблемы». Конечно, такое отношение к подчинённым негативно влияет на боевой дух в рядах российско-оккупационных войск», - отмечают в ГУР.
Потери личного состава оккупанты несут и в связи с низким уровнем подготовки и халатностью военнослужащих.
В той же 3-й ОМБр водитель-механик недавно не справился с управлением, что повлекло опрокидывание и возгорание боевой машины пехоты. Вследствие детонации боеприпасов два военнослужащих погибли, ещё три получили тяжёлые ранения.
Не добавляет оккупантам боевого духа и то, что РФ начала урезать их денежное довольствие.
«Среди командиров среднего звена в «1-м АК ДНР» фиксируются слухи о переводе в скором времени частей и подразделений «армейского корпуса» по приказу российского командования на новую организационно-штатную структуру, в связи с чем предусмотрено значительное сокращение личного состава, объёмов финансирования и других видов обеспечения. Согласно слухам, данное реформирование обусловлено общим сокращением помощи боевикам из России», - сообщает группа «Информационное Сопротивление».
Гранату из ноги воина доставали хирурги вместе с сапёрами
Одно из украинских воинских подразделений, которые держат оборону на мариупольском направлении, в ночь с 6 на 7 августа подверглось обстрелу. Сложнейшее ранение поручил военнослужащий ВСУ Дмитрий родом из Каховки.
«Граната с «подствольника» попала парню в левую ногу, где и застряла, однако, к счастью, не взорвалась. Бойца под обстрелом срочно эвакуировали в тыл, где ему оказали первую медицинскую помощь. А уже после того, как раненого бойца доставили в госпиталь в Мариуполе, хирурги, вместе с сапёрами, провели уникальную операцию по изъятию и обезвреживанию враждебного боеприпаса», - сообщает пресс-центр штаба АТО.
Также отмечается, что сейчас состояние Дмитрия врачи расценивают как удовлетворительное. По выздоровлению он вновь собирается вернуться на передовую.
Украинские военные в зоне АТО будут получать больше
В Украине повысят уровень доплат военным в АТО. Об этом заявил президент Украины Пётр Порошенко, это же подтвердил его советник Юрий Бирюков. «С 1 августа 2017 поднята зарплата многим категориям и специальностям в ВСУ. С 1 августа 2017 года поднят размер доплаты за работу в АТО: первая линия 10 тысяч гривен, вторая линия 4 500 гривен», - отметил Бирюков.
Отметим, что секретарь СНБО Александр Турчинов выступил за увеличение денежного обеспечения украинских военнослужащих. Он считает, что структура финансового обеспечения должна соответствовать стандартам НАТО.
Потери шокируют
«С 1 января и до настоящего момента Миссией зафиксирована 341 жертва среди гражданского населения. Это количество на 37% больше в сравнении с количеством людей, пострадавших за аналогичный период в прошлом году», - сообщил 7 августа первый заместитель руководителя СММ ОБСЕ в Украине Александр Хуг, имея в виду погибших и раненых в результате обстрелов и подрывов.
Начальник Генерального штаба - Главнокомандующий ВСУ Виктор Муженко привёл не менее страшные цифры касательно потерь в рядах защитников Украины. «У нас за три года войны 2307 безвозвратных потерь и 8185 раненых (по состоянию на 27 июля - прим. ред.). Это чисто боевые потери, небоевые - 871 человек. К небоевым потерям относят смерти военнослужащих от болезней, гибель от нарушения мер безопасности, - например, обращение с оружием, гибель в ДТП, самоубийства», - отметил генерал армии.
Андрей ПИТОНОВ.
Теги: Украина, Донбасс, война, Марьинка, обстрел, ДНР, ЛНР, боевики
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