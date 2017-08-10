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Получили по зубам: свежая позиция террористов уничтожена
Украинские военнослужащие в зоне АТО уничтожили зенитную установку террористов, с помощью которой планировался вечерний обстрел позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Видео опубликовал на странице в Facebook благотворительный фонд "Повертайся живим".
"Продолжаем отчитываться и вдохновлять вас помогать армии. На этот раз предлагаем вашему вниманию небольшое видео с недавно доставленного нашим бойцам коптера. Первые вылеты дали моментальный результат и немного по зубам вечно потерянным войскам вражеской "недоимперии", - говорится в сообщении.
Отмечается, что военнослужащие обнаружили новую позицию, где террористы установили зенитную установку для очередного вечернего обстрела ВСУ.
"Пристрелочный выстрел, точная корректировка с квадрокоптера и попадание прямо в цель. И пока я пишу эти строки, мне звонят уже с другого подразделения и говорят: "Едем в город, поищем хороший Интернет. Завтра утром лови видео и показывай всем, как мы сепарам шансов на "ответочку" не оставляем", - отмечается в публикации.
Источник: http://from-ua.com
Теги: Донбасс, терроризм, АТО, ВСУ
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