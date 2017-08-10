У боевиков появилось мощнейшее оружие

10.08.2017 15:51

Представители СМИ рассказали о группе снайперов, которые въехали на территории оккупированного Донбасса, вооруженные новейшими винтовками "Корд", изготовленными в России, сообщает from-ua.com.

Как говорится в сюжете украинского телеканала, новое оружие способно пробивать броню. "Пуля прошла навылет через сантиметровую пластину, еще и разгромила все на своем пути", - рассказала журналистка, показывая последствия обстрела украинских позиций.

Военнослужащие утверждают, что оружие, оказавшееся в распоряжении боевиков, очень мощное. Таких обстрелов, как теперь, бойцы АТО не видели по крайней мере месяцев шесть.