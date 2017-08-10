- Генерал заявил, что мир готов дать Украине оружие09:14
- Получили по зубам: свежая позиция террористов уничтожена18:38
- «КАРПАТЫ» ЕДУТ В МАРИУПОЛЬ, А «ДИНАМО» ПРОДОЛЖАЕТ УПИРАТЬСЯ17:38
- "Загнали их под землю, чтоб сидели тихо и даже не высовывались" - появились подробности ночного боя ВСУ возле "Бутовки" с оккупантами "ДНР". ВИДЕО16:29
- У боевиков появилось мощнейшее оружие15:51
- Мать-переселенка из Горловки, бросила ребенка на попечение незнакомой женщине15:29
- Волонтер рассказал о серьезных конфликтах людей Захарченко с "московскими" на Донбассе14:51
- Денежный вопрос поссорил “ихтамнетов” и местных “шахтеров” “Л/ДНР” – боевики не хотят умирать даром14:32
- Обстрелы, огненные волны и гибель «Муравейника»12:50
- Грымчак дал прогноз, когда Россия уйдет с Донбасса10:58
Волонтер рассказал о серьезных конфликтах людей Захарченко с "московскими" на Донбассе
Координатор волонтерской группы "Патриот" Олег Котенко рассказал, что между людьми главаря так называемой ДНР Александра Захарченко и московскими кураторами на Донбассе серьезный конфликт. Об этом он сообщил в интервью "Апострофу".
"На данный период времени боевики не решают абсолютно ничего. Многие из них даже пропали без вести и из поля зрения. Я не исключаю, что их просто расстреляли или в тюрьму…" – сказал Котенко.
По его словам, на Донбассе есть силы проДНРовские и промосковские, между которыми идет борьба за власть.
"ПроДНРовские – это те, которые всегда хотят быть у власти, типа Захарченко. Но без поддержки Москвы они, естественно, не могут, а когда приезжают чистые россияне, то говорят, что будут их заменять, вот они и конфликтуют. С проДНРовскими силами и полевыми командирами можно было легко разговаривать", - уточнил волонтер.
Котенко подчеркнул, что при этом большинство вопросов, в частности, которые касаются военнопленных, решается через Москву.
"Что касается российских спецслужб, ФСБ, то их интересуют только россияне… Их не интересуют "ополченцы", как они их называют, в наших тюрьмах абсолютно. Они им вообще не нужны", - подытожил он.
Теги: Донбасс, Москва, конфликт, ДНР, боевики, Захарченко
- Боевики на Донбассе настроены на эскалацию конфликта
- В оккупированной Горловке "полицейские" и "гаишники" устроили вооруженные "разборки"
- Террористы "ДНР" "грызутся" между собой и устраняют неугодных
- Один из палачей Донбасса собрал в Москве наемников и пообещал защищать их
- В Макеевке двое борцов "за Донбасс без укров" подрезали еще одного защитника "русского мира"
- БОЙОВИКИ "ДНР" НЕВДОВОЛЕНІ "НЕДОЛУГИМ КОМАНДУВАННЯМ", ЗРІЮТЬ КОНФЛІКТИ – РОЗВІДКА ЗОНА АТО
- Генерал заявил, что мир готов дать Украине оружие09:14
- Получили по зубам: свежая позиция террористов уничтожена18:38
- «КАРПАТЫ» ЕДУТ В МАРИУПОЛЬ, А «ДИНАМО» ПРОДОЛЖАЕТ УПИРАТЬСЯ17:38
- "Загнали их под землю, чтоб сидели тихо и даже не высовывались" - появились подробности ночного боя ВСУ возле "Бутовки" с оккупантами "ДНР". ВИДЕО16:29
- У боевиков появилось мощнейшее оружие15:51
- Мать-переселенка из Горловки, бросила ребенка на попечение незнакомой женщине15:29
- Волонтер рассказал о серьезных конфликтах людей Захарченко с "московскими" на Донбассе14:51
- Денежный вопрос поссорил “ихтамнетов” и местных “шахтеров” “Л/ДНР” – боевики не хотят умирать даром14:32
- Обстрелы, огненные волны и гибель «Муравейника»12:50
- Грымчак дал прогноз, когда Россия уйдет с Донбасса10:58
- Facebook запустил конкурента YouTube09:25
- Генерал заявил, что мир готов дать Украине оружие09:14
- Путин едет в Крым: стало известно о планах президента России08:57
- Свитолина разгромила экс-первую ракетку мира Винус Уильямс08:45
- Міністр юстиції закликав об'єднати земельний кадастр і реєстр нерухомості08:31
- Американский дипломат рассказал, почему Украине стоит предоставить оружие08:16
- МИД Украины пояснил упрощение катарских виз для украинцев07:56
- У Туреччині видали ордери на арешт 35-ти журналістів07:24
- Поза всяким сумнівом, новий Верховний суд поповниться тими, хто «складав присягу» в Адміністрації президента07:06
- Сытник прояснил ситуацию с обыском у топ-судьи22:36
- Які продукти попереджують розвиток діабету20:48
- Чем полезно чесночное масло для суставов19:45
- Выборов нет: Почему не создаются новые громады на Донбассе16:11
- “Температура градусов 50+, постель застиранная и откровенно воняет”, – народный депутат Украины взорвала Сеть своими впечатлениями от путешествия на поезде “Укрзализныци”15:09
- Обстрелы, огненные волны и гибель «Муравейника»12:50
- 8 продуктов, которые полезнее есть в сыром виде12:24
- Какие показатели крови сигнализируют, что есть проблемы12:06
- Як правильно доглядати за пензлями для макіяжу10:27
- Как обогнать фуру на узкой трассе09:10
- Шість причин виникнення судом у ногах08:31
- Кремль перебросил на Донбасс новое смертельное оружие: бойцы ВСУ уже испытали на себе его мощь - стали известны шокирующие подробности
- Организм начал отказывать: главарь "ДНР" бьет тревогу из-за ситуации в ОРДЛО
- Страна без людей. Стало известно, какие области Украины вымрут первыми
- Кровавые сутки в АТО - Украина понесла большие потери на Донбассе
- В России отдали приказ: Донбассу грозит ядерное заражение
- "Новинка" в АТО: пропагандисты рассказали, как "пулемет на колесиках" ВСУ довел разведчиков "ДНР" до истерики
- Права переселенцев во время проверки по месту жительства
- Первый премьер-министр Украины Витольд ФОКИН: «Шахтеры — не «пыль под ногами», и зря на них батальоны пошли, зря высокопоставленный чиновник, за всю свою никчемную жизнь не сделавший полезного на копейку, заявил: «Петлю им на шею — приползут на коленях!».
- У Захарченко рассказали о "захвате" 73% Донбасса, подконтрольного Украине: появились цифры пропагандистского наступления террористов
- "Путин сломался и испугался. Он готов реально отступиться от "ЛДНР", - Леонид Радзиховский