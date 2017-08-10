"Загнали их под землю, чтоб сидели тихо и даже не высовывались" - появились подробности ночного боя ВСУ возле "Бутовки" с оккупантами "ДНР". ВИДЕО

10.08.2017 16:29

Лишь после ответного удара оккупанты прекратили вооруженные провокации и ночные обстрелы сил АТО, находящиеся возле шахты Бутовка. ВСУ мощной "ответкой" остановили атаки террористов, совершаемые из крупнокалиберных пулеметов и гранатометов, информирует "Диалог.UA".

Решение о нанесении ответного удара наши военные приняли после того, как минувшей ночью "освободители" из РФ начали "кошмарить" силы АТО сначала из гранатометов, а после пустили в ход и другое оружие.

"После четырех приходов СПГ по моим позициям, мы решили это безобразие устранить. Поэтому нанесли огневой удар противнику. Загнали его под землю так, чтобы они не шалили. Мелкие огрызания были, но мы не работаем по полям, как они", - поделился о ночном бое один из бойцов Украины.

Напомним, что террористы признали ранее тот факт, что перед ВСУ они выглядят убого и ничтожно. "Ихтамнеты" проигрывают силам АТО не только по умению вести бои и побеждать, а также по дисциплине и прочим составляющим.