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Генерал заявил, что мир готов дать Украине оружие
Мир "созрел" к тому, чтобы помогать Украине всем, чем только можно, уверен Лопата.
Генерал-полковник в отставке, бывший начальник Генерального штаба ВСУ, бывший первый заместитель министра обороны Украины Анатолий Лопата считает, что на сегодняшний день мир "созрел" для того чтобы оказывать Украине всестороннюю помощь – и материальную и военную, в том числе летальным оружием; Украина обязана этим президенту России.
Такое мнение Лопата высказал "Обозревателю".
Отвечая на вопрос, каким может быть исход встречи спецпредставителя США по Украине Курта Волкера с помощником президента РФ Владиславом Сурковым, в частности, в вопросе предоставления Украине летального оружия, генерал заметил: "В России об этом говорят, они этого боятся, но я хочу вас успокоить: мир созрел к тому, чтобы помогать Украине всем, чем только можно: деньгами, материальными средствами и летальным оружием – до тех пор, пока хоть один украинец будет защищать свою территорию".
"Чему или кому мы обязаны такими переменами?" – спросил "Обозреватель". "Мы обязаны Владимиру Владимировичу. Он сделал очень много для того чтобы мы, граждане Украины, осознали свою ответственность за защиту нашего государства", – ответил генерал.
Источник: segodnya.ua
Теги: Украина, США, Донбасс, оружие
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