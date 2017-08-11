Генерал заявил, что мир готов дать Украине оружие

11.08.2017 09:14

Мир "созрел" к тому, чтобы помогать Украине всем, чем только можно, уверен Лопата.

Генерал-полковник в отставке, бывший начальник Генерального штаба ВСУ, бывший первый заместитель министра обороны Украины Анатолий Лопата считает, что на сегодняшний день мир "созрел" для того чтобы оказывать Украине всестороннюю помощь – и материальную и военную, в том числе летальным оружием; Украина обязана этим президенту России.

Такое мнение Лопата высказал "Обозревателю".

Отвечая на вопрос, каким может быть исход встречи спецпредставителя США по Украине Курта Волкера с помощником президента РФ Владиславом Сурковым, в частности, в вопросе предоставления Украине летального оружия, генерал заметил: "В России об этом говорят, они этого боятся, но я хочу вас успокоить: мир созрел к тому, чтобы помогать Украине всем, чем только можно: деньгами, материальными средствами и летальным оружием – до тех пор, пока хоть один украинец будет защищать свою территорию".

"Чему или кому мы обязаны такими переменами?" – спросил "Обозреватель". "Мы обязаны Владимиру Владимировичу. Он сделал очень много для того чтобы мы, граждане Украины, осознали свою ответственность за защиту нашего государства", – ответил генерал.

Источник: segodnya.ua