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«Чиновникам» на службе у террористов «ДНР» задолжали миллионы рублей зарплаты

12.08.2017 09:30
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«Чиновникам» на службе у террористов «ДНР» задолжали миллионы рублей зарплаты

В «ДНР» задолженность по заработной плате перед «государственными служащими ДНР» и другими работниками бюджетной сферы» на данный момент составляет 11,8 млн руб.

Об этом сообщает глава «Информационного сопротивления», нардеп Дмитрий Тымчук.

Он приводит данные главного управления статистики "ДНР», где говорится, что только в июне-июле указанный долг вырос на 7%.

«Данная ситуация обусловлена нехваткой бюджетных средств» и нежеланием российской стороны перечислять дополнительные деньги для погашения задолженности по зарплатам», — сообщает Тымчук.

По его данным, Россия не хочет перечислять средства под тем предлогом, что расписанные в «бюджете ДНР» на 2017 год деньги поступают вовремя и в полном объеме, поэтому задолженность является исключительно ответственностью руководства «ДНР».

Источник: ghall.com.ua



Теги: Донбасс, зарплата, ДНР, чиновники
 
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