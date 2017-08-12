ЛЮБИТЕЛИ "РУССКОГО МИРА" ХОТЯТ УСТРОИТЬ ТЕХНОГЕННУЮ КАТАСТРОФУ НА ДОНБАССЕ

12.08.2017 10:08

Наемники РФ препятствует проведению ремонтно-восстановительных работ для предотвращения техногенных катастроф на Донбассе. Об этом говорится в сообщении украинской стороны в Совместном центре по контролю и координации прекращения огня (СЦКК) на странице пресс-центра штаба АТО.

"Из-за повреждения участка водовода "Горловка-Торецк", возникшего вследствие обстрелов еще в начале января 2017 года, вода затапливает шахты имени Артема и "Южную". На поверхность поднимается газ метан, который попадает в подвалы жилых и производственных зданий, что может привести к взрывам и отравлению людей. По подсчетам коммунальных служб Торецка, ежедневно из водовода вытекает около 12 000 кубометров воды. Из-за этого, почти 35 000 жителей города получают воду только 2 часа в сутки. С повышением температуры воздуха, Торецк живет под постоянной угрозой возникновения эпидемии инфекционных заболеваний. С начала 2017 предприятием "Вода Донбасса" направлены в СЦКК 8 заявок на обеспечение безопасного выполнения ремонтно-восстановительных работ на водоводе, по каждой из которых украинской стороной СЦКК в кратчайшие сроки были получены гарантии безопасности от Вооруженных Сил Украины и направлены соответствующие обращения российской стороне СЦКК по содействию в получении письменных гарантий безопасности от террористов ОРДО. Но, ни одного ответа на эти заявки, от главарей ОРДО до сих пор не получено", - отметили в СЦКК.

"Другая угроза техногенной катастрофы существует, также вблизи Торецка. На местном фенольном заводе уже более двух лет необходимо провести работы по укреплению противоаварийной защиты дамбы шламонакопителя. На сегодняшний день в этом искусственном резервуаре собралось почти 33 000 тонн жидких отходов, содержащих фенол, нафталин, формальдегиды, серную кислоту, нефтепродукты и другие химические соединения, образовавшиеся в процессе работы предприятия. Вследствие обстрелов, на этом объекте повышенной опасности выведены из строя трубопровод, через который осуществлялась откачка воды. От того, уровень жидкости в шламонакопители в ближайшее время может достичь критической отметки. Его переполнение может привести к разрушению дамбы, и тогда ядовитый поток может хлынуть на ближайший поселок Новгородское, потом попасть в реки Кривой Торец, а дальше в Северский Донец, который является одним из немногих источников питьевой воды для всей Луганской и части Донецкой области. С начала 2017-го года "Торецкий фенольный завод" прислал 9 заявок на обеспечение безопасности во время выполнения ремонтно-восстановительных работ на дамбе шламонакопителя. Вооруженные Силы Украины предоставили гарантии безопасности по всем заявкам, в то время, как от террористов ОРДО до сих пор не получено никакой гарантии", - добавили в СЦКК.

Источник: rupor.info