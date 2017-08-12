- Ряд северных городов Донбасса может соединить троллейбусный маршрут22:32
- В СЛАВЯНСКЕ ПЕРЕСЕЛЕНЦЫ СУДЯТСЯ С УПРАВЛЕНИЕМ ТРУДА И СОЦЗАЩИТЫ ИЗ-ЗА ВЫПЛАТ17:50
- На мариупольском пляже «подрались» цветные шары17:30
- ПЛАН АВТОНОМНОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ НА ДОНБАСІ ВЖЕ РОЗРОБЛЯЄТЬСЯ16:51
- По меньшей мере 700 школ были повреждены или разрушены с начала конфликта на Донбассе – ООН16:24
- Работа большей части промышленных предприятий ОРДЛО не будет возобновлена никогда15:12
- У ГРАНИЦ ДОНЕЦКОЙ ОБЛАСТИ СВИРЕПСТВУЕТ АГРЕССИВНЫЙ СОРНЯК12:57
- В сети высмеяли презентованные главарем ДНР "донецкие" автобусы11:54
- ЛЮБИТЕЛИ "РУССКОГО МИРА" ХОТЯТ УСТРОИТЬ ТЕХНОГЕННУЮ КАТАСТРОФУ НА ДОНБАССЕ10:08
- «Чиновникам» на службе у террористов «ДНР» задолжали миллионы рублей зарплаты09:30
ЛЮБИТЕЛИ "РУССКОГО МИРА" ХОТЯТ УСТРОИТЬ ТЕХНОГЕННУЮ КАТАСТРОФУ НА ДОНБАССЕ
Наемники РФ препятствует проведению ремонтно-восстановительных работ для предотвращения техногенных катастроф на Донбассе. Об этом говорится в сообщении украинской стороны в Совместном центре по контролю и координации прекращения огня (СЦКК) на странице пресс-центра штаба АТО.
"Из-за повреждения участка водовода "Горловка-Торецк", возникшего вследствие обстрелов еще в начале января 2017 года, вода затапливает шахты имени Артема и "Южную". На поверхность поднимается газ метан, который попадает в подвалы жилых и производственных зданий, что может привести к взрывам и отравлению людей. По подсчетам коммунальных служб Торецка, ежедневно из водовода вытекает около 12 000 кубометров воды. Из-за этого, почти 35 000 жителей города получают воду только 2 часа в сутки. С повышением температуры воздуха, Торецк живет под постоянной угрозой возникновения эпидемии инфекционных заболеваний. С начала 2017 предприятием "Вода Донбасса" направлены в СЦКК 8 заявок на обеспечение безопасного выполнения ремонтно-восстановительных работ на водоводе, по каждой из которых украинской стороной СЦКК в кратчайшие сроки были получены гарантии безопасности от Вооруженных Сил Украины и направлены соответствующие обращения российской стороне СЦКК по содействию в получении письменных гарантий безопасности от террористов ОРДО. Но, ни одного ответа на эти заявки, от главарей ОРДО до сих пор не получено", - отметили в СЦКК.
"Другая угроза техногенной катастрофы существует, также вблизи Торецка. На местном фенольном заводе уже более двух лет необходимо провести работы по укреплению противоаварийной защиты дамбы шламонакопителя. На сегодняшний день в этом искусственном резервуаре собралось почти 33 000 тонн жидких отходов, содержащих фенол, нафталин, формальдегиды, серную кислоту, нефтепродукты и другие химические соединения, образовавшиеся в процессе работы предприятия. Вследствие обстрелов, на этом объекте повышенной опасности выведены из строя трубопровод, через который осуществлялась откачка воды. От того, уровень жидкости в шламонакопители в ближайшее время может достичь критической отметки. Его переполнение может привести к разрушению дамбы, и тогда ядовитый поток может хлынуть на ближайший поселок Новгородское, потом попасть в реки Кривой Торец, а дальше в Северский Донец, который является одним из немногих источников питьевой воды для всей Луганской и части Донецкой области. С начала 2017-го года "Торецкий фенольный завод" прислал 9 заявок на обеспечение безопасности во время выполнения ремонтно-восстановительных работ на дамбе шламонакопителя. Вооруженные Силы Украины предоставили гарантии безопасности по всем заявкам, в то время, как от террористов ОРДО до сих пор не получено никакой гарантии", - добавили в СЦКК.
Источник: rupor.info
Теги: Донбасс, Горловка, техногенная катастрофа, Торецк
- Кабмин отменил катастрофу на "Горловском химическом заводе"
- В Донецкой области из-за загрязнения воздуха остановили три предприятия
- В Германии госбанк по ошибке совершил перевод на 5,4 миллиарда евро
- Пьяный мужчина едва не убил беременную сожительницу. Вовремя вмешалась милиция
- Водитель автобуса толкнул пассажира. Пришлось вызывать медиков
- Боевики обстреляли Зайцево, обвинили ВСУ и попались на лжи
- Ряд северных городов Донбасса может соединить троллейбусный маршрут22:32
- В СЛАВЯНСКЕ ПЕРЕСЕЛЕНЦЫ СУДЯТСЯ С УПРАВЛЕНИЕМ ТРУДА И СОЦЗАЩИТЫ ИЗ-ЗА ВЫПЛАТ17:50
- На мариупольском пляже «подрались» цветные шары17:30
- ПЛАН АВТОНОМНОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ НА ДОНБАСІ ВЖЕ РОЗРОБЛЯЄТЬСЯ16:51
- По меньшей мере 700 школ были повреждены или разрушены с начала конфликта на Донбассе – ООН16:24
- Работа большей части промышленных предприятий ОРДЛО не будет возобновлена никогда15:12
- У ГРАНИЦ ДОНЕЦКОЙ ОБЛАСТИ СВИРЕПСТВУЕТ АГРЕССИВНЫЙ СОРНЯК12:57
- В сети высмеяли презентованные главарем ДНР "донецкие" автобусы11:54
- ЛЮБИТЕЛИ "РУССКОГО МИРА" ХОТЯТ УСТРОИТЬ ТЕХНОГЕННУЮ КАТАСТРОФУ НА ДОНБАССЕ10:08
- «Чиновникам» на службе у террористов «ДНР» задолжали миллионы рублей зарплаты09:30
- Ряд северных городов Донбасса может соединить троллейбусный маршрут22:32
- В Голландии построили биоразлагающийся электромобиль из свеклы и льна 22:11
- В России устроили травлю пастора с украинским гражданством21:50
- Ошейник для Украины. Почему смерть Малороссии - это совсем не смешно21:26
- Командировочные на сотни тысяч долларов: сколько мы платим за чиновников?21:10
- У Полтаві в реабілітаційному центрі незаконно утримували людей20:52
- Кто стоит за прослушкой телефонных разговоров украинцев и можно ли от этого защититься20:30
- «Я предупредил командиров: когда подойдет наша с женой очередь в клинике, отправляюсь делать ребенка»20:12
- Государственные шахты объединят в одну национальную компанию19:50
- Российское общество поражено болезнью империалистического реваншизма19:25
- Ошейник для Украины. Почему смерть Малороссии - это совсем не смешно21:26
- Командировочные на сотни тысяч долларов: сколько мы платим за чиновников?21:10
- «Я предупредил командиров: когда подойдет наша с женой очередь в клинике, отправляюсь делать ребенка»20:12
- Российское общество поражено болезнью империалистического реваншизма19:25
- Болезни сердца грозят старческим слабоумием18:11
- МИЛЛИОНЕР ИЗ РОДДОМА: КАК ГЛАВВРАЧ ЗАРАБОТАЛА НА БЕЗБЕДНУЮ ЖИЗНЬ12:31
- Танцюючому мільйонеру заздрив весь світ, а він виявився фінансовим невдахою. Історія Джанлуки Ваккі11:12
- Названы китайские национальные принципы сохранения молодости и здоровья09:50
- У страха глаза велики: террористам на Донбассе мерещится ударный беспилотник США, — Злой одессит 07:29
- Які продукти попереджують розвиток діабету20:48
- Синоптики рассказали, когда в Украине начнется похолодание
- Финальный марш-бросок от Путина: гибридная армия России готовится вступить в "последний бой за Украину". ВИДЕО
- "Загнали их под землю, чтоб сидели тихо и даже не высовывались" - появились подробности ночного боя ВСУ возле "Бутовки" с оккупантами "ДНР". ВИДЕО
- Денежный вопрос поссорил “ихтамнетов” и местных “шахтеров” “Л/ДНР” – боевики не хотят умирать даром
- Казанський: увага, у сепаратистів нова вказівка (відео)
- У боевиков появилось мощнейшее оружие
- Волонтер рассказал о серьезных конфликтах людей Захарченко с "московскими" на Донбассе
- Дипломат объяснил, почему быстрое освобождение Донбасса не подходит Украине
- Самолет российских ВВС пролетел над Вашингтоном (ВИДЕО)
- Обстрелы, огненные волны и гибель «Муравейника»