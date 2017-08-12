ПЛАН АВТОНОМНОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ НА ДОНБАСІ ВЖЕ РОЗРОБЛЯЄТЬСЯ

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У Донецькій обласній військово-цивільної адміністрації (ОВГА) працюють над створенням плану по забезпеченню підконтрольних Україні територій альтернативним водопостачанням. Про це заявив голова Донецької ОВГА Павло Жебрівський в ексклюзивному інтерв'ю "Укрінформу".
"Ми не можемо зробити так, як в Луганській області – відключити за несплату боргів. На Луганщині після Попасній гілка водогону пішла на тимчасового непідконтрольну Уряду територію України. У нас же ситуація набагато складніше. Фактично водопровід, так званий канал "Сіверський Донець", заходить на частину Горлівки, Донецьк, Ясинувату і йде далі на Маріуполь. Тобто, відключивши водопостачання для тієї території, ми відключимо від води Волноваху, Маріуполь, Нікольський і Мангушский райони", - пояснює Жебрівський.
Непідконтрольні території повинні платити за воду. За словами глави адміністрації, вже до кінця цього року або в 2018 році планується забезпечити альтернативним водопостачанням Маріуполь, Нікольський, Мангушський райони.
"Прийнявши деякі заходи тут, між Слов'янською і Краматорському, ми збільшимо напір води і зможемо забезпечити Волноваху. Після цього ми зможемо більш серйозно говорити з тією територією про сплату за водопостачання. Ми не ставимо за мету зашкодити, бо, мовляв, там терористи і т. д. Там проживають українські громадяни, які вимушено живуть на тимчасово окупованій території. Проте, повинні бути платежі", - підкреслив голова Донецької ОДА. Жебрівський також вважає, що якщо терористи будуть платити за тарифами, за постачання води через міжнародні організації або Росію, відключень не буде навіть після запуску автономного постачання води. "У той же час, альтернативне водопостачання - дуже дорога річ. За нашими розрахунками, це може бути близько 3,5 млрд гривень", - додав він.
Нагадуємо, що українська влада підключила до власної енергосистемі Авдіївку і Красногорівку, які раніше отримували електрику з ОРДО. Зараз енергією з боку бойовиків користуються кілька сіл поблизу окупованої Горлівки, які будуть перепідключені до Дня Незалежності 24 серпня.
Источник: zrada.today
Теги: Донбасс, водоснабжение, план
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