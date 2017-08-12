Работа большей части промышленных предприятий ОРДЛО не будет возобновлена никогда

12.08.2017 15:12

Луганский журналист Сергей Сакадынский в 2014 году побывал в плену у боевиков "ЛНР" и провел несколько месяцев в подвале у бандитов из ГБР “Бэтмен”. После освобождения он выехал на подконтрольную территорию Украины, однако в душе симпатизировал сепаратистам, поэтому вскоре вернулся в Луганск и продолжает теперь жить на территории, подконтрольной "ЛНР.

На днях на российском сайте Ukraina.ru", который по своей направленности является антиукраинским и поддерживает боевиков "ЛДНР" вышло интервью Сакадынского, которое записал бывший украинский журналист Александр Чаленко. В интервью Сакадынский довольно откровенно рассказал о нынешней жизни в Луганске. По его словам, экономика Луганской области на территории, подконтрольной "ЛНР", фактически разрушена, Россия не покупает товары, произведенные в ОРДЛО, а большинство промышленных предприятий в "ЛДНР" не заработает уже никогда.

Несколько цитат из интервью.

Сакадынский рассказал, что в Луганске негативно относятся в идее объединения "ЛДНР".

“Идея объединения Донецка и Луганска и раньше, лет десять назад озвучивалась и всегда воспринималась луганчанами негативно. Я как-то, помню, делал аналитический разбор по этому вопросу. Так вот, любое объединение с Донецком для Луганска означает превращение в заштатный райцентр, уход отсюда денег, упадок и деградацию. Отчасти, в этом, в том числе, причина того, что появилось две республики, а не одна”.

Скорее всего, это неправда. Не хочет объединения только верхушка "ЛНР", которая в этом случае потеряет власть и возможность рубить капусту. Для большинства людей таможня между Донецкой и Луганской областями выглядит дико. Жители Донбасса теперь вынуждены платить деньги за возможность провезти товары из одного шахтерского поселка в другой. Я не знаю ни одного нормального человека, которому может такое понравится. Даже сами сепаратисты возмущаются по этому поводу.

Более интересен его рассказ об экономической ситуации в ОРДЛО. Когда украинские журналисты пишут о том, что сепаратисты и их российские друзья развалили экономику Донбасса, в ответ нас обычно обвиняют в том, что мы все врем и перекручиваем, а на самом деле “молодые республики” развиваются. Но вот что говорит человек, который живет в Луганске и симпатизирует "ЛНР":

“Какая может быть экономическая ситуация в республике, где главным бюджетообразующим предприятием является Народная милиция "ЛНР"? Это я утрирую, конечно, но факт есть факт: основной источник денежных поступлений это зарплаты военных и чиновников. На этих деньгах крутится мелкий и средний бизнес. А крупного бизнеса попросту не осталось.

Изоляция, неопределённый правовой статус — как в этих условиях могут нормально работать крупные предприятия? Никак. Вот вагоностроительный завод в Стаханове, например. Сырьё, металл был украинский, вагоны шли в Россию. Теперь они не могут ни сырьё завезти, ни готовую продукцию вывезти. Такая же ситуация везде практически. Работает только то, что рентабельно, несмотря на сложную ситуацию и то, что работает на внутренний рынок. Небольшие заводы, выпускающие ликвидный товар, работают. Уголь — это вообще отдельная тема, там есть рынок сбыта и есть стабильный спрос. Но там всё непрозрачно и закрыто от посторонних”.

Еще интереснее оценка луганчанином результатов “национализации” украинских предприятий. По его словам, крупные промышленные предприятия на неподконтрольной территории уже не имеют шансов запуститься, и обречены на исчезновение.

“Национализация по факту ничего не решила. Опять же мне сложно судить, я посторонний наблюдатель, я не нахожусь внутри процесса. Где-то стало лучше, где-то хуже. Но вообще, на мой взгляд, работа большей части промышленных предприятий Донбасса не будет возобновлена никогда. Это просто экономически неоправданно. Проще новые заводы где-то построить, чем оживлять полутруп. То, что не успели угробить за годы украинской независимости, добили война и блокада. Мелкий и средний бизнес, конечно, пытается как-то выживать”.

При этом Сакадынский отметил, что Россия закрыла свой рынок для товаров из "ЛДНР". Получается, что под громкие вопли об “украинской блокаде” Россия фактически со своей стороны осуществляет такую же политику.

“Все, в основном, переориентировались на поставки из России. Это проще и дешевле в плане логистики и налогообложения. Таможенные сборы не такие уж большие, а возить с украинской территории становится всё дороже, да и рискованно. Но ввозить-то российские товары мы можем без проблем, а вот российские рынки для наших товаров фактически закрыты. Если бы луганский бизнес имел возможность полноценно работать, в том числе и на российский рынок, экономика получила бы шанс начать дышать полной грудью. Но с этим пока ситуация сложная”.

Как говорится — помалоросили и бросили. Кто бы сомневался…

В целом — ничего нового мы конечно не узнали. Обо всем этом я уже в этом блоге писал много раз. Важно, что эта информация звучит с той стороны. Следовательно, на украинскую пропаганду ее уже не спишешь.

Источник: ukrrudprom.ua



