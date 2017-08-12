Ряд северных городов Донбасса может соединить троллейбусный маршрут

12.08.2017 22:32

В апреле житель города Краматорск Донецкой области написал петицию о создании троллейбусного маршрута, который будет соединять города Славянск, Краматорск, Дружковку и Константиновку.

Власти Донецкой области заинтересовались таким предложением и решили провести слушания в каждом из городов, по указанному маршруту, протяженность которого составит около 47 километров. Были направлены запросы в администрации этих городов о необходимости запуска маршрута.

В самом Краматорске, не смотря на то, что троллейбусные маршруты пролегают по городу от въезда до выезда, к идее создания междугороднего маршрута отнеслись скептически. А вот в Константиновке, заинтересовались такой возможностью, но с оговоркой — вместо троллейбусов предложили пустить электробусы — автобусы на электрическом ходу.

Отметим, в Константиновке, Дружковке и Славянске такой вид транспорта как троллейбус отсутствует.

«Мы за создание междугородного троллейбуса, только нужно добавить в список городов Бахмут. Также предлагаем, чтобы это был не троллейбус, а электробус. Нужно чтобы не было столбов. Украинский завод электрооборудования делает такие электробусы», — отметил заместитель Константиновского городского головы Виктор Василенко.

О предложении услышали в городе Бахмут, от которого до Константиновки еще почти 27 километров, и готовы присоединится к обсуждению.

В Бахмуте курсирует несколько троллейбусных маршрутов.

В свою очередь, сделав экспертный анализ данного предложения, в Донецкой ВГА, подсчитали, что для организации такого маршрута необходимые 200 миллионов гривен, и это без строительства троллейбусных депо в Славянске и Константиновке. К привлечению средств будут присоединяться города, мимо которых будет проходить данный маршрут. Также возможна поддержка из областного бюджета.

Источник: fakty.ua