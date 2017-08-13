Дерутся за еду: боец ВСУ рассказал о ситуации в рядах боевиков

13.08.2017 12:31

Военнослужащий 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ, который выполняет задачи в зоне АТО в районе шахты "Бутовка", рассказал о том, какие настроения царят в рядах боевиков так называемой "ДНР".

Он отметил, что ему вместе с другими воинами АТО удалось подойти к позициям боевиков на расстояние около 30 метров. В частности, украинские военные узнали о проблемах боевиков с продовольствием.

"Они за консервы дерутся. Кто-то что-то не принес или кто-то что-то съел, кто-то что-то не оставил", – говорит военнослужащий 72-й ОМБр.

Также он отметил, что мобильный телефон есть только у кого-то из командиров подразделения боевиков.

Источник: segodnya.ua