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Дерутся за еду: боец ВСУ рассказал о ситуации в рядах боевиков

13.08.2017 12:31
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Дерутся за еду: боец ВСУ рассказал о ситуации в рядах боевиков

Военнослужащий 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ, который выполняет задачи в зоне АТО в районе шахты "Бутовка", рассказал о том, какие настроения царят в рядах боевиков так называемой "ДНР".

Он отметил, что ему вместе с другими воинами АТО удалось подойти к позициям боевиков на расстояние около 30 метров. В частности, украинские военные узнали о проблемах боевиков с продовольствием.

"Они за консервы дерутся. Кто-то что-то не принес или кто-то что-то съел, кто-то что-то не оставил", – говорит военнослужащий 72-й ОМБр.

Также он отметил, что мобильный телефон есть только у кого-то из командиров подразделения боевиков.

Источник: segodnya.ua



Теги: Донбасс, еда, драка, боевики, ВСУ
 
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