Пансионаты Седово: от «жуть» до «вау»

13.08.2017 13:36

В этом курортном сезоне все акцентируют на небывалом ажиотаже на единственном морском курорте «Л/ДНР» поселке Седово. Не помогли и открывшиеся «национализированные» пансионаты. Спрос все равно бил предложения. Этим воспользовались многие администрации.

Как сообщают побывавшие на отдыхе, переизбыток «понаехавших» развязал руки хозяевам многих пансионатов и отелей: нет смысла создавать комфортные условия, обновлять технику, мебель – клиент найдется на любую лачугу. При этом цены, понятное дело, завышенные.

Очевидцы подчеркивают – проблема в том, что большинство жителей того же Донецка до войны могли себе позволить отдых за границей, в Крыму, в Одессе. «То есть мы уже имеем опыт сервиса, знаем, как хотя бы примерно должен выглядеть отдых за ту или иную цену. Поэтому нам так трудно принять то, что творится в Седово. Мы с друзьями заезжали в разные дни, поэтому попали в разные пансионаты. Многие именно "ведомственные" – "совок-совком" (хамское отношение, белье и посуда двадцатилетней давности, граненые стаканы, алюминиевые вилки с поломанными зубцами). Здесь не известно понятие о защите прав потребителей, что клиент всегда прав и пр. Жаловаться некому, да и нет смысла – не нравится, до свидания. А выбора нет – в муравейнике места заняты. Но, конечно, многие частные отели пытаются держать марку, но и цены соответствующие», – поделилась Оксана.

В этом году особенно много жалоб на «кидалово» со стороны хозяев и администраций: люди бронируют номера, но при заезде места оказываются заняты. Но с вещами за плечами и с ребенком на руках в 40-градусную жару нет сил качать права, к тому же это бессмысленно. «Вся проблема в том, что в "республике" нет полноценной банковской системы, поэтому мы, например, не можем осуществить ту же предоплату. (Можно, если только у базы отдыха офис находится в Донецке). То есть наши брони ничем не подстрахованы. Но думаю, и предоплата ничего не решит – придет человек, готовый дать на 100 рублей больше, – и номер его. Здесь нет понимания курортной культуры, этики. Нет, и думаю, никогда не будет. Ведь, что с села взять. Просто нужно принимать Седово таким, какое оно есть. И понимать, что так будет всегда. Или просто сюда не ехать, чтобы "не делать себе нервы"», – продолжает Оксана.

Случаев отказа в поселении при наличии брони, действительно, много. «Ужасное отношение хозяев к людям. Я за неделю бронировала место, сказали позвонить за пару дней до отъезда, я позвонила, мы договорились. Еду в автобусе, звоню и говорю, что я еду. Мне говорит мужчина: хорошо я жду вас и встречу на машине. Приехали мы в Седово, и нам говорят, что наша комната занята, и это не их проблемы. Мы говорим что это не нормально так поступать и кидать людей после дороги, уставших и голодных. Он ответил – это жизнь гу, это бизнес», – рассказывает Кристина о частном пансионате.

«Забронировали номер на 5 дней. Перед тем, как ехать, я еще раз позвонила Светлане. Едем по Седово, и я снова звоню Светлане, чтобы спросить, где нам выйти поближе к ней. И тут она заявляет, что свободных номеров нет, и она уже заселила других людей. Все прекрасно знают, как много сейчас отдыхающих и как тяжело найти свободный номер, мы полдня бегали как ненормальные по жаре с огромными сумками, уже не хотелось ни моря, ни солнца, хотелось заселиться хоть куда-то... К счастью, мы нашли очень хороший домик, во-первых лучше условия, во-вторых дешевле. Если вы собираетесь здесь отдыхать, то рискуете оказаться на улице», – подтверждает ситуацию Илона.

Екатерина планировала отдых с мужем и маленьким ребенком 1,4 года. Также заранее сделали бронь в частном пансионате. «Мы едем, наконец-то на море. Звоним, чтобы предупредить, что задерживаемся где-то на полчасика. И вот тут нас ждет большой сюрприз… Хозяйка говорит, что сегодня свободных номеров нет. У нас уже шок, мы едем с маленьким ребенком! Начинаем выяснять. Она «повторяет» запись в блокноте: Евгений, на 6 дней, 2-местный номер за 800 руб. и номер телефона. Номер диктует не наш, мы говорим, что нет, это не наш номер…. Ответ таков: у меня записан только один Евгений с этим номером телефона и никого больше нет. У нас уже нервы на пределе!.. Мы начинаем искать что-то другое. На улице пекло, мы с малышом… Бегали мы часа 2 в поисках. В итоге, естественно, мы остановились в другом месте», – констатирует Екатерина.

Администраторы же парируют, что отдыхающие сами виноваты: некоторые бронируют номера в нескольких пансионатах, а потом по месту устраивают «смотрины». «Это практиковалось и в том году, когда разгар сезона, а один человек бронировал в трех-четырех местах, и потом ездили на смотрины. И этот год подтвердил систему брони того года. Ошибки исправятся, все приходит с опытом. Лично для своего пансионата мы решили на будущие работать по предоплате, чтобы не было обоюдных разочарований от работы и от отдыха», – отметила Надежда, хозяйка отеля, которая также неоднократно «кидала» отдыхающих с бронью.

Тем же, кому удалось найти места, активно делятся условиями отдыха.

Так, в мини-пансионате цена в августе – 1600 руб. (700 грн) номер люкс, 750 руб. (330 грн) номера эконом. «Это цена за 2-местный номер, бронировать нужно за неделю. Но этот пансионат стоит своих денег, в других цены примерно такие же, а качестве хуже. Люкс номер стоит своих денег, там есть кондиционер, туалет душ», – отмечает Юлия.

«Отдыхали мы очень хорошо, но отдыхали бы лучше, если бы не в этом, предлагаемом нам так, сказать "уютном" уголке. За 10 дней, 9 000 руб. (4 000 грн), комнаты все рядом, очень рядом, как говорится друг на друге, условия с виду неплохие, но мебель старая, кровати очень жесткие, некоторые просто фанера и тонкий матрас. На 15 комнат – маленькая кухня и три холодильника, во дворе плитка. Хозяева мужчина и женщина, лет 40-45, мнят себя элитой, особенно женщина. Мужчина странный, у него везде камеры и, судя с его слов, он их постоянно смотрит, жутко как-то от этого. Самое главное в их отношении к проживающим, это табличка: "моя территория, мои правила". И эти правила никто не знает, потому что, если им что-то не нравится, тебе не говорят, тебя выгоняют, причем, самым хамским образом! Вот такая элита! А так, море, солнце, пиво, рыба и отличные знакомства, правда, как видите, не все!», – делится отдыхом в мини-отеле «У Эллы» жительница Макеевки.

Пансионат «Гелиос», известный с довоенного времени: проживание в 2-местном номере «стандарт» без кондиционера – 1000 руб. (450 грн), хороший номер с удобствами – 2500 руб. (1100 грн).

«Пансионат "Холодок". Стоимость номера – 1200 руб./сутки (525 грн). Т.к. нас 5 чел (с ребенком) и к комфорту привыкли давно, то осмотрели все виды номеров. Выбрали два полулюкса. Кровати отличные, полноценные двуспальные, шириной 1,8 м. Сантехника новая. Номер небольшой, а потому охлаждается кондиционером за 5 мин», – описал свой отдых Александр, уточнив, что бронировали в Донецке по предоплате в 30%.

Он полностью остался доволен условиями, питанием, одно но… «Пляж. Его нет! Вообще! В принципе! В пешей доступности вообще нет ни одного пляжа! Только лестницы, разной степени вертикальности, свисающие с подпорных стен пансионатов первой линии. Варианта два: ехать на косу или в пансионат "Металлург". Мы выбрали косу», – уточнил особенности морского курорта Александр.

Хотя сколько людей – столько и мнений. Вот Ирину отдых в «Холодке» абсолютно не впечатлил: «Люди, работающие в "Холодке" соответствуют названию пансионата – холодные и бессердечные, хамят с порога, напрочь отбивая всякую охоту там пребывать. А так, ну, да – зелено-свежо. Но из-за пренебрежительного отношения администрации к людям весь отдых там не в радость, а в тягость. К сожалению, пансионат надежд не оправдал, увы».

О пансионате «Чайка» Сергей выразился коротко: «Это просто ужас».

Лидер по положительным отзывам – база «Залив». «Отдых прошел просто замечательно! Дети были рады лабиринту, вечером прыгали от души на надувном батуте, получили море удовольствия! Пансионат озеленен, много цветов, деревьев. Кухня оснащена полностью, есть абсолютно все! Чистейшие душевые и туалеты на территории пансионата. Вечером можно пожарить шашлык на мангале. Номер чистый, новые кровати, чистейшее, идеально выглаженное постельное белье, новые подушки», – делится Светлана, и ее поддерживают многие.

Лидер по негативам – мини-пансионат «Колумбус»:

Иван: «Это просто отвратительное место. Кровати сломаны, хотите припарковать машину – а негде во дворе, поставить – 50 руб., но там места нет. Возле самого кафе тоже не реально поставить. Люди одумайтесь, надо оно вам отдых такой?»;

Катерина: «Ужаснейшее заведение. Отдыхали в этом году три дня, договаривались за одну цену, приехали – начали называть другую. Я еще такого не видела мало того, что все очень дорого так и еще мангал 50 руб. (22 грн), шампура 50 руб., Сама администрация вела себя хамовито, посуды практически у них нет, телевизор работал через раз»;

Милана: «Согласна с предыдущими отзывами на все 100%. Ужасное место! Администрация – "баба базарная". Ни в коем случае не советую. Берегитесь)»;

и т.д.

Общие жалобы на отдых в Седово уже хорошо известны:

проблемы с мобильной связью («МТС пропал где-то в районе населенного пункта Гусельщиково! И все же периодически по Седово МТС UA пробивается, но уходит в роуминг MTC RUS 3G» – Седово находится в приграничном с Россией районе);

практически отсутствие Интернета, хотя во многих пансионатах есть бесплатный wi-fi, но «тянет он еле-еле»;

много «военных», «полиции»;

высокие цены при низком уровне заплат в «Донецкой народной республике» (хотя цены на продукты в большинстве своем соответствуют донецким, даже отмечают более широкий выбор украинских товаров);

комендантский час, из-за которого после 23:00 отдых – только в номерах.

«Поэтому мы лучше поедем на "подконтрольное" Азовское море – в Мелекино. То же село-селом, что и Седово, но хоть от комендантского часа отдохнем, да свободой подышим», – заключила Оксана.

Источник: dnews.dn.ua