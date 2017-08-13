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Переселенцы через суд восстанавливают выплаты. История в Славянске
Молодая семья Швыдких приехали в Славянск из Стаханова (Луганская обл.). Социальное пособие к рождению дочери в 2014 году они успели получить всего на три месяца. Город стал неподконтрольным украинской власти и выплаты прекратились.
Переехав на подконтрольную Украине территорию, восстановить пособие не удалось. В местном Управлении труда и социальной защиты населения (УТСЗН) им указали на опоздание в подаче заявления. «Сказали, что мы не успели в течение 12 месяцев этого сделать и дали нам письменный отказ. Мы с женой писали в городской совет, в Краматорск, в Киев. Отовсюду нам шли отказы. Год мы провозились, чтобы ребенка восстановить в его правах», – рассказал переселенец Денис Швыдкий.
Основная причина отказа в восстановлении пособия – истекший для обращения срок. Если с момента прекращения выплаты прошло более 12 месяцев, право на нее теряется, – так утверждают в УТСЗН. «Согласно законодательства, у заявителя нет права на возобновление выплаты по истечению года с момента прекращения. Как оговорено в законодательстве, что не только переселенцы, а вообще все заявители, которые вовремя не обратились за пособием на рождение в течение года, тоже теряют право. Если мама обратилась за пособием, а ребенку 1 год и 2 дня – она уже потеряла право», – сообщила сотрудница УТСЗН Юлия Пересада.
Юристы считают, что история семьи Швыдких не относится к этим правилам. «Мы считаем, что это касается только первичного назначения такой помощи по рождению ребенка. А в случае, когда она уже была назначена и приостановлена не по вине человека, а по объективным причинам, доводы УТСЗН можно опровергнуть и доказать незаконность. И незаконность отказа в продолжении выплаты помощи», – разъяснила юрист Маргарита Оксаниченко.
Именно так, в сложившейся ситуации, поступила семья Швыдких и выиграла суд. Но для возобновления детского пособия необходимо снова собирать все нужные документы. «Мы будем работать согласно решению суда. Если он по закону не имеет право и обратился в суд, мы как исполнительный орган, выполняем решение суда», – сказала Юлия Пересада.
По словам правозащитников, подобные случаи встречаются достаточно часто. При этом судебная практика – неоднозначна. Вопрос рассматривают с разных сторон. «При праве человека отстаивать свои права, при возможности обращения в суд и при указании нормы именно первичного назначения помощи ограничение срока, считаем целесообразным, что нужно обращаться в суд и оспаривать такие решения», – советует Маргарита Оксаниченко.
Также правозащитники отмечают, что перечень документов для оформления социального пособия по рождению ребенка одинаков для всех категорий граждан. Для получения выплат необходимо обратиться в УТСЗН по месту регистрации и подать документы:
заявление;
оригинал и копию паспорта одного из родителей;
идентификационный код;
свидетельство о рождении ребенка;
банковские реквизиты;
справку переселенца.
После подачи документов, семью навестит социальный инспектор. Если по указанному адресу заявителей не застанут, будет оставлено уведомление. Если семья не придет в УТСЗН – комиссия не назначит пособие, даже при сдаче всех документов.
Сразу после рождения ребенка семья получит единовременно часть помощи в размере 10 тыс. 320 грн. Остальная сумма – 30 тыс. 960 грн будет выплачиваться в течение следующих 36 месяцев равными частями по 860 грн.
Источник: dnews.dn.ua
Теги: Донбасс, Славянск, выплаты, переселенцы
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