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Архив - Донецкая область

Житель Донбасса из-за обиды на военных стал пособником боевиков

13.08.2017 17:30
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Житель Донбасса из-за обиды на военных стал пособником боевиков

На блокпосте в Мариуполе задержали мужчину, который полтора года был информатором боевиков. Об этом сообщает полиция Донецкой области.

"В начале вооруженного противостояния у 43-летнего жителя села Веселоепроизошел конфликт с военнослужащими. Затаив обиду, мужчина долго думал, как отомстить, и в конце концов придумал. Далее, каждый раз звоня своему давнему товарищу по прозвищу "Атаман", он рассказывал, что в конкретное время мимо его дома проехала военная колонна. Информировал обо всем в подробностях", – рассказали правоохранители.

Однако, со временем мужчина понял, что его ждет уголовная ответственность, после чего оборвал все контакты с товарищем и жил в постоянном страхе. 

Всего с начала года в Донецкой области выявлено 177 боевиков, из них 152 задержаны, 25 – объявлены в розыск.

 

Источник: segodnya.ua



Теги: Донбасс, полиция, боевики, проверки
 
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