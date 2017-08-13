Журналист рассказал о новом скандале с питанием военных в учебном центре "Десна"

13.08.2017 12:52

Несмотря на многочисленные скандалы, инспекции, уголовные дела и увольнения в учебном центре Вооруженных сил Украины "Десна" продолжаются проблемы с качеством питания военнослужащих.

Об пишет журналист Роман Бочкала в Facebook.

"Каша с мухами, сосиску вместо мяса, хлеб не понятно с какими микроорганизмами... Тюрьма строгого режима? Нет, воинская часть. Так кормят наших воинов в учебном центре "Десна". Сколько уже сказано, написано, уволено... И ловили уже на этом, и производство уголовные заводили ... И судили кажется. Ничего не действует. Приезжает комиссия - все хорошо. День, два и снова кормят половой", - отметил он и опубликовал фото еды, которые получил от солдат.

По его словам, после того, как он связался с помощником министра обороны, питание наладилось: "Ребята звонят благодарят. Говорят порции увеличились. Появились соответствующие нормам продукты. Надолго ли?".

Бочкала добавил, что проблема состоит в том, что кормят солдат и зарабатывают все те же фирмы, аффилированные с Юрой Енакиевским.

"А государство тем временем выделяет вполне достаточные средства. Просто надо эффективно их использовать. И главное - не воровать. Инициирую этот вопрос на ближайшем заседании Совета общественного контроля при НАБУ", - подытожил журналист.

Источник: apostrophe.ua