Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Журналист рассказал о новом скандале с питанием военных в учебном центре "Десна"

13.08.2017 12:52
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Журналист рассказал о новом скандале с питанием военных в учебном центре "Десна"

Несмотря на многочисленные скандалы, инспекции, уголовные дела и увольнения в учебном центре Вооруженных сил Украины "Десна" продолжаются проблемы с качеством питания военнослужащих.

Об пишет журналист Роман Бочкала в Facebook.

"Каша с мухами, сосиску вместо мяса, хлеб не понятно с какими микроорганизмами... Тюрьма строгого режима? Нет, воинская часть. Так кормят наших воинов в учебном центре "Десна". Сколько уже сказано, написано, уволено... И ловили уже на этом, и производство уголовные заводили ... И судили кажется. Ничего не действует. Приезжает комиссия - все хорошо. День, два и снова кормят половой", - отметил он и опубликовал фото еды, которые получил от солдат.

По его словам, после того, как он связался с помощником министра обороны, питание наладилось: "Ребята звонят благодарят. Говорят порции увеличились. Появились соответствующие нормам продукты. Надолго ли?".

Бочкала добавил, что проблема состоит в том, что кормят солдат и зарабатывают все те же фирмы, аффилированные с Юрой Енакиевским.

"А государство тем временем выделяет вполне достаточные средства. Просто надо эффективно их использовать. И главное - не воровать. Инициирую этот вопрос на ближайшем заседании Совета общественного контроля при НАБУ", - подытожил журналист.

Источник: apostrophe.ua



Теги: Донбасс, питание, скандал, военные
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх