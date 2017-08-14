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Кровавые арбузы: боевики убили мирного жителя из-за ягоды
14.08.2017 13:00
Боевики ОРДЛО, пытаясь украсть арбузы, устроили кровавые разборки с мирными жителями
Об этом сообщает Главное управление разведки Украины на своей странице в Facebook.
«В частности, 12 августа с.г. военнослужащие 9 отдельного штурмового полка морской пехоты (Новоазовск) 1 АК при попытке кражи арбузов устроили драку с гражданскими с применением оружия. В результате подрыва ручной гранаты погибло один гражданское лицо и один военнослужащий, еще один получил ранения», — говорится в сообщении.
Кроме того, в разведке сообщили, что один из боевиков в состоянии алкогольного опьянения устроил ДТП в Луганске.
Как писала Politeka, боевики продолжают обстреливать дома мирныхжителей из крупнокалиберного вооружения.
Источник: Politeka
Теги: Донбасс, война, убийство, арбуз, АТО
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