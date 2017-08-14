Кровавые арбузы: боевики убили мирного жителя из-за ягоды

14.08.2017 13:00

Боевики ОРДЛО, пытаясь украсть арбузы, устроили кровавые разборки с мирными жителями

Об этом сообщает Главное управление разведки Украины на своей странице в Facebook.

«В частности, 12 августа с.г. военнослужащие 9 отдельного штурмового полка морской пехоты (Новоазовск) 1 АК при попытке кражи арбузов устроили драку с гражданскими с применением оружия. В результате подрыва ручной гранаты погибло один гражданское лицо и один военнослужащий, еще один получил ранения», — говорится в сообщении.

Кроме того, в разведке сообщили, что один из боевиков в состоянии алкогольного опьянения устроил ДТП в Луганске.

Как писала Politeka, боевики продолжают обстреливать дома мирныхжителей из крупнокалиберного вооружения.

Источник: Politeka