Минометный ад боевиков обрушился на мирные дома

14.08.2017 08:42

Боевики продолжают обстреливать дома мирных жителей из крупнокалиберного вооружения

Как сообщает пресс-центр штаба АТО, под удар боевиков попали дома мирных жителей в Марьинке.

Также отмечается, что террористы ведут огонь по позициям ВСУ на всех направлениях.

«Кроме того, в очередной раз, демонстрируя свое пренебрежение со всеми нормами гуманитарного права и мирных договоренностей, преступники били из миномета, гранатомета и крупнокалиберных пулеметов по домам мирных жителей Марьянки», — говорится в сообщении.

В результате данных обстрелов со стороны боевиков чудом никто из мирных жителей не пострадал.

Всего за прошедшие сутки боевики 25 раз нарушали режим тишины, что привело к ранению двух украинских военных.

Как писала Politeka, боевики «ДНР» обстреляли жилые кварталы с. Новолуганского, что возле Светлодарска.

Источник: Politeka