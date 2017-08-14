- НАДВИГАЕТСЯ КАТАСТРОФА: ВЗРЫВЫ ТЕРРИКОНОВ, ЗАТОПЛЕНИЕ И ОБВАЛЫ ГОРОДОВ14:46
- Командование «л/днр» проводит скрытую ротацию боевиков на передовых позициях, - ИС14:00
- Кровавые арбузы: боевики убили мирного жителя из-за ягоды13:00
- ПОКРОВСК: ГОРНЯКИ ШАХТЫ «РОДИНСКАЯ» ДОБИВАЮТСЯ ВЫПЛАТ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ЗАРПЛАТЕ10:20
- Минометный ад боевиков обрушился на мирные дома08:42
- На мариупольском блокпосту задержали информатора боевиков21:12
- Переселенцы через суд восстанавливают выплаты. История в Славянске19:53
- Житель Донбасса из-за обиды на военных стал пособником боевиков17:30
- 586 тысяч украинцев, проживающих в зоне АТО, не могут получить пенсии и соцвыплаты14:15
- Пансионаты Седово: от «жуть» до «вау»13:36
ПОКРОВСК: ГОРНЯКИ ШАХТЫ «РОДИНСКАЯ» ДОБИВАЮТСЯ ВЫПЛАТ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ЗАРПЛАТЕ
Горняки шахты «Родинская» отказались спускаться в шахту из-за невыплаты заработной платы. Первыми забастовала третья смена шахтеров еще десятого августа. Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил лидер Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.
Шахта «Родинская» одно из четырех предприятий, входящих в объединение «Мирноградуголь». Три шахты накануне получили выплаты по зарплате, а про «Родинскую» забыли. По словам сотрудников угольного предприятия, план по добыче угля выполняется, а денег они уже не видели два месяца.
Михаил Волынец отмечает, что шахта подлежит реструктуризации. Однако средства для выплаты заработной платы были заложены из государственного бюджета: «Минэнергоугля огласило, что будет выделено 2,8 миллионов гривен, но месячный фонд оплаты труда на шахте 3,7 миллионов. Горняки настроены решительно».
Согласно реструктуризации «Родинскую» закроют в мае следующего года. До этого момента будут уволены все сотрудники. По словам директора шахты Виталия Майбороды, уголь будет добываться вплоть до ноября 2017 года. Дотационные средства, которые необходимы для выплаты разницы по зарплате, можно получить только от продажи угля ГП «Мирноградуголь».
Источник: http://zi.dn.ua
Теги: Донбасс, шахта, зарплата, задолженность, Покровск (Красноармейск)
- НАДВИГАЕТСЯ КАТАСТРОФА: ВЗРЫВЫ ТЕРРИКОНОВ, ЗАТОПЛЕНИЕ И ОБВАЛЫ ГОРОДОВ14:46
- Командование «л/днр» проводит скрытую ротацию боевиков на передовых позициях, - ИС14:00
- Кровавые арбузы: боевики убили мирного жителя из-за ягоды13:00
- Патруль ОБСЕ попал в неприятную ситуацию под Луганском12:48
- ПОКРОВСК: ГОРНЯКИ ШАХТЫ «РОДИНСКАЯ» ДОБИВАЮТСЯ ВЫПЛАТ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ЗАРПЛАТЕ10:20
- Минометный ад боевиков обрушился на мирные дома08:42
- 79-летняя пенсионерка вырастила на своем огороде более 800 кустов конопли21:33
- На мариупольском блокпосту задержали информатора боевиков21:12
- Будни "ЛНР": здесь делают опись пустующих квартир и домов. К чему это все приведет?20:50
- Переселенцы через суд восстанавливают выплаты. История в Славянске19:53
- НАДВИГАЕТСЯ КАТАСТРОФА: ВЗРЫВЫ ТЕРРИКОНОВ, ЗАТОПЛЕНИЕ И ОБВАЛЫ ГОРОДОВ14:46
- Выменяют ли Украину на Северную Корею или Сирию14:30
- США пересмотрели свою позицию по поводу оружия для Украины – СМИ14:17
- Командование «л/днр» проводит скрытую ротацию боевиков на передовых позициях, - ИС14:00
- Что заставляет тратить украинцев ползарплаты на еду13:40
- Стало известно, у кого быстрее всего росли зарплаты в 2017 году13:20
- Кровавые арбузы: боевики убили мирного жителя из-за ягоды13:00
- Патруль ОБСЕ попал в неприятную ситуацию под Луганском12:48
- В ближайшие дни Киев полностью окутает смог12:35
- "Эксперт по вопросам тайн" Турчинов заработал больше 50 тысяч гривен12:18
- Які засоби вилікують вашу шкіру від вугрів10:30
- Медовый Cпас: что нужно делать на Маковея10:12
- Гороскоп на 13-18 августа: Ракам нельзя рвать отношения, а Водолеям нужно позаботиться о внешности09:53
- 5 практических способов развить интуицию08:58
- Які "літні" овочі знищують ваші зуби08:34
- Невозможно удержаться: какая пища может убить08:21
- Имитируя молодость: бьюти-советы для 40-летних08:05
- Какие знаки Зодиака самые везучие07:30
- Аренда жилья для студентов: как найти хороший вариант и не стать жертвой мошенников22:14
- Два века гибридной войны. Как создавалась «альтернативная Украина»21:50
- Пансионаты Седово: от «жуть» до «вау»
- В сети высмеяли презентованные главарем ДНР "донецкие" автобусы
- Ошейник для Украины. Почему смерть Малороссии - это совсем не смешно
- ВСУ отреагировали на планы Путина по размещению ПВО у границ Украины
- У ГРАНИЦ ДОНЕЦКОЙ ОБЛАСТИ СВИРЕПСТВУЕТ АГРЕССИВНЫЙ СОРНЯК
- Кровавые арбузы: боевики убили мирного жителя из-за ягоды
- Почему Захарченко отказался от Малороссии
- Что ждет украинцев в сентябре: хлеб подорожает, путевки упадут в цене, а доллар начнет расти
- Генерал заявил, что мир готов дать Украине оружие
- «Я предупредил командиров: когда подойдет наша с женой очередь в клинике, отправляюсь делать ребенка»