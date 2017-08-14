Саперы в адских условиях чистят Донбасс: количество находок ужасает

14.08.2017 22:19

Украинские саперы чистят Донбасс в адских условиях

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.

В частности, отмечается, что несмотря на непрерывные бои, саперы продолжают свою работу в районах проведения АТО. К примеру, только за прошлую неделю группы разминирования проверили более 60 гектаров земель. На этом участку нашли и уничтожено около 1 000 взрывоопасных предметов.

Отметим, сегодня ситуация в районе проведения АТО оставалась напряженной. Больше всего страдали окрестности Авдеевки. Почти с 7 утра российско-оккупационные группировки 4 раза били по нашим опорным пунктам из минометов, гранатометов и стрелкового оружия.

Кроме того, на Донецком направлении, под вражеским огнем оказались позиции сил АТО в районе Луганского и Верхнеторецкого.

На Мариупольском направлении бандформирования выпустили не менее 10 мин калибра 120 миллиметров по нашим защитникам на подступах к Марьинке и Красногоровке, а около 7 утра, в результате гранатометного обстрела украинских укреплений вблизи Гнутово, двое наших защитников получили ранения.

Ранее спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник сообщал, сколько путинских оккупантов превратились в «груз 200».

Источник: Politeka