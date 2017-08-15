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Боевики «ДНР» готовят очередную провокацию

15.08.2017 09:11
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Боевики «ДНР» готовят очередную провокацию

Противника координирует администрация президента РФ. Российские кураторы в т.н. "министерстве информации "ДНР" поставили задачу подконтрольным боевикам СМИ по подготовке новой масштабной информационной операции о "преследовании русскоязычного населения в Украине". Об этом сообщает группа экспертов "Информационное сопротивление", передает интернет-издание Сегодня.

По словам экспертов, операция будет проведена синхронно с российскими СМИ и координироваться администрацией президента РФ.

"Одновременно поставлена задача по поиску контактов с украинскими журналистами-фрилансерами с целью получения от них данных подобного характера: "ущемление русского языка", "агрессивные действия представителей националистических структур и добровольческих батальонов", – пояснили в ИС.



Теги: Донбасс, Российская Федерация, СМИ, русский язык, провокация, ДНР
 
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