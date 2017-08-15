Боевики сожгли дома мирных жителей на Донбассе

15.08.2017 16:51

Люди остались без крова в результате обстрела противника. Село Верхнеторецкое попало под ожесточенный обстрел боевиков. Об этом сообщает segodnya.ua с ссылкой на полицию Донецкой области.

По данным ведомства, противник открыл огонь сегодня в первой половине дня. В результате в населенном пункте вспыхнул пожар.

"Специалисты ГСЧС спасли от огня два дома по ул. Первомайской. Остальные 10 зданий сгорели. Позже артобстрел возобновился, из-за чего спасатели прекратили работу", – пояснили правоохранители.

По данным на 16.00 боевики все еще обстреливали Верхнеторецкое.