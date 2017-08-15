Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Боевики заманивают беременных женщин и молодых матерей на оккупированные территории, прикрываясь благими намерениями

15.08.2017 13:49
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Боевики заманивают беременных женщин и молодых матерей на оккупированные территории, прикрываясь благими намерениями

Боевики зазывают беременных женщин и молодых матерей, оказавшихся в тяжелых условиях, жить на оккупированных территориях в "приютах", созданных в домах, "отжатых" у мирных жителей. Об этом сообщает группа "Информационное сопротивление" на своем сайте, передает "Диалог.UA".

Так, сообщается, что на электронную почту Краматорского горсовета пришло письмо, написанное на фирменном бланке так называемого "министерства молодежи, спорта и туризма ДНР". В письме предлагалось матерям маленьких детей (до 1,5 лет), а также беременным женщинам (с 7 месяца), оказавшимся в сложных жизненных условиях, посетить оккупированную боевиками Макеевку.

Женщинам, которые оказались без жилья, предлагали поселиться в приюте, адрес которого указывал на частное хозяйство. "Вероятнее всего, российские пропагандисты используют в своих целях "отжатое" имущество граждан Украины", - говорится в сообщении "Информационного сопротивления". Боевики обещают женщинам выделить комнату, оборудованную всем необходимым для постоянного проживания.



Теги: Донбасс, Макеевка, дети, беременность, ДНР, боевики
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх