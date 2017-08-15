Наступил день Х: волонтер рассказал об уничтожении техники боевиков на Светлодарской дуге

15.08.2017 11:12

Волонтер Юрий Мысягин заявил, что украинские войска в районе Светлодарской дуги уничтожили БМП боевиков, которая долгое время обстреливала позиции сил АТО. Об этом волонтер написал на своей странице в Facebook, сообщает apostrophe.ua.

По словам Мысягина, военные долго выслеживали технику боевиков и ждали удобного момента, чтобы нанести решающий удар.

"Сегодня ночью наступил день "Х". В результате слаженной и точной работы нашей пехоты, разведки и "третьей силы", у "об*роченцев" больше нет БМП. Уничтожена.

Восстановление не подлежит. Уедет на переплавку туда, откуда приехала. Просто верьте в нашу Армию", - отметил волонтер.