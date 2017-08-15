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ОБСЕ на Донбассе: Видели знаки различия РФ

15.08.2017 14:11
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ОБСЕ на Донбассе: Видели знаки различия РФ

Наблюдатели общались с утверждавшими, что они российские военные. Наблюдатели ОБСЕ на Донбассе видели знаки различия России в зоне АТО. Об этом заявил на брифинге первый замглавы СММ ОБСЕ Александр Хуг, отвечая на вопрос журналиста, есть ли российские наемники в ОРДЛО, сообщает korrespondent.net.

"Мы отчитываемся только о том, что видим. Мы видели знаки отличия Российской Федерации и других государств", - отметил Хуг.

По его словам, наблюдатели общались с людьми, которые сказали, что они являются военными РФ.

"Мы видели отдельные единицы оружия, средства радиоэлектронной борьбы. Но выводы не относятся к нашим полномочиям. Мы призваны фиксировать, то, что видим", - сказал Хуг.

Он назвал обвинения ОБСЕ в том, что наблюдатели мало что замечают, необоснованными.

"Те, кто утверждает, что миссия слепа, это не потому, что мы не мониторим, а потому, что нам не дают наблюдать", - отметил Хуг.

Отвечая на вопрос о том, какова роль российского состава миссии и стоит ли им доверять, Хуг подчеркнул: "Мы открыты в контексте публикации качественного и количественного состава миссии. Отчеты пишутся не одним человеком. Патрули всегда состоят из представителей разных государств. Отчеты пишутся всеми членами патруля.

Это направлено на то, что две пары глаз видят лучше, чем одна".

Первый замглавы уточнил, что больше всего в миссии наблюдателей из ЕС, США. "Граждан из РФ только 35 человек", - сказал Хуг.



Теги: Донбасс, Российская Федерация, ОБСЕ
 
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