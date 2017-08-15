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Разведка рассказала, почему боевики не хотят воевать на Донбассе

15.08.2017 11:52
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Разведка рассказала, почему боевики не хотят воевать на Донбассе

На настроения противника влияет несколько факторов. В рядах формирований так называемых "Л/ДНР" нарастает негативное отношение к главарям псевдореспублик и российским офицерам. Об этом собщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

"Основными факторами, влияющими на морально-психологическое состояние личного состава, является низкая укомплектованность подразделений, прежде всего тех, которые находятся на передовых позициях, и ухудшение денежного и тылового обеспечения", – пояснили в разведке.

По данным ведомства, полное денежное и соответствующее материальное обеспечение получает только личный состав передовых подразделений. Остальные обеспечиваются по остаточному принципу.



Теги: Донбасс, ГРУ, ДНР, ЛНР, боевики, Минобороны
 
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