Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Российско-оккупационные войска безжалостно выжигают Авдеевку - город сотрясается от десятков снарядов из 82-мм и 120-мм минометов. ВИДЕО

15.08.2017 10:01
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Российско-оккупационные войска безжалостно выжигают Авдеевку - город сотрясается от десятков снарядов из 82-мм и 120-мм минометов. ВИДЕО

Спикер АТО Анатолий Стельмах заявил о том, что ​в районе проведения АТО в очередной раз наблюдается тенденция к обострению обстановки. В понедельник, 14 августа, как и несколькими днями ранее на подступах к Авдеевке, практически не прекращаются обстрелы позиций Вооруженных сил Украины.

Вчера с 18 часов вечера и до полуночи российско-оккупационные группировки фактически непрерывно били по украинским укреплениям в районе промзоны. Известно, что именно здесь, помимо использования гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, боевики выпустили не менее 10 мин калибра 120 миллиметров и 19 мин калибра 82 миллиметра.

 



Теги: Донбасс, Авдеевка, АТО, ВСУ, обстрелы
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх