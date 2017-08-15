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Штаб АТО: ВС Украины способны в кратчайшие сроки подвести к линии разграничения тяжелое вооружение и дать врагу жесткий ответ
Штаб АТО подчеркивает, что Вооруженные силы Украины строго придерживаются минских соглашений, несмотря на активизацию огня со стороны бандформирований "ЛДНР" из вооружения калибра более 100 мм.
Сообщается, что на мариупольском направлении активность боевиков фиксировалась неподалеку Марьинки. Именно в этом районе бандформирования дважды применяли минометы различных калибров. А в результате гранатометного обстрела опорного пункта ВС Украины вблизи Водяного еще один украинский воин получил ранения.
"В случае систематического невыполнения противником мирных договоренностей, подготовки к наступательным действиям силы АТО способны в кратчайшие сроки подвести к линии разграничения тяжелое вооружение и дать врагу жесткий ответ", - подчеркивает пресс-центр.
Теги: Донбасс, вооружение, ДНР, ЛНР, АТО, боевики, ВСУ, обстрелы
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