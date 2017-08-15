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В Мариуполе сгорело тридцать дачных домов в результате пожара на строительном складе
Более 30 сгоревших домов насчитали члены садоводческого кооператива "Дружба" (на повороте на Старый Крым). Возгорание произошло со стороны базы «Каскад», огонь перекинулся на дома. С пожаром, который вчера охватил дачный поселок, воевали всем миром и целых семь-восемь часов, сообщает 0629.
До приезда пожарных местные жители своими силами останавливали огонь. По словам огнеборцев, многие такого еще за свою деятельность не встречали.
Диспетчеру о пожаре было сообщено сразу. Тут же приехали две машины.
Когда вода в цистернах закончилось, спасателям приходилось ездить к гипермаркету «Порт Сити» для пополнения. Когда машина уезжала, пламя вспыхивало с новой силой, распространяясь с огромной скоростью по направлению ветра.
После огромного количества звонков в МЧС от местных жителей и массы запросов руководству от самих пожарных, начали подвозить воду автоцистернами, давая возможность пожарным останавливать пламя без отрыва на дозаправку.
С пожаром боролись примерно 7-8 часов.
"У одной из бригад «на вооружении» был старый ЗИЛ, который от жары закипал. Надо отдать должное водителю, он постоянно заливал воду в радиатор, тем самым спасая старую машину от неизбежной кончины… Основное количество пожарных рукавов, по всей видимости, старше наших бабушек. Ребята-пожарные тушили огонь без средств защиты дыхательных путей, не были обеспечены питьевой водой. Воду по мере возможности подносили местные женщины", - сообщила Марина Копылова и добавила, что обращались к военным на блокпосту, но в тушении пожара они не участвовали.
Люди вспоминают, что ранее неоднократно обращались с просьбой помочь привлечь к ответственности хозяев дачных участков, которые не ухаживают за ними, а также обратить внимание на оставленные постройки городские власти.
Теги: Донбасс, Донецкая область, Мариуполь, пожар, пожарные, дача
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